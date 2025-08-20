Detenida una mujer en Mijas por abusar sexualmente de una niña de 14 años en plena calle

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a una mujer de 59 años por un presunto abuso sexual a una menor de 14 años, a quien habría realizado tocamientos en la vía pública. La sospechosa, de nacionalidad británica, arrastra numerosos antecedentes. La niña es natural de Italia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de agosto, sobre las 23:00 horas, en el bulevar de La Cala de Mijas. Según el relato de los testigos, la niña estaba sentada en un banco cuando la mujer se acomodó junto a ella y comenzó a hablarle en inglés para ganarse su confianza.

Una vez la menor se relajó, la mujer empezó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo, llegando a zonas íntimas. Tras ello, la niña, asustada, salió corriendo hasta un establecimiento cercano donde se encontraba su tía, que fue quien alertó de inmediato a la Policía Local.

Los agentes se personaron en el lugar, tranquilizaron a la menor, recabaron información y arrestaron a la presunta agresora en la misma zona. La mujer cuenta con numerosos antecedentes, algunos de ellos por delitos sexuales, según detalla Sur, que ha adelantado el suceso.

La víctima fue trasladada al centro de salud para una primera valoración médica y posteriormente acudió acompañada de sus familiares a dependencias de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia. La detenida fue puesta a disposición del instituto armado, que continúa con las diligencias.

El concejal de Policía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas (Vox), se ha pronunciado sobre lo sucedido: «Aunque ahora será labor de los jueces dictaminar en un sentido u otro, estamos ante un comportamiento repugnante e intolerable que merece la más firme condena. Siempre que esté en nuestra mano, no vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la seguridad de nuestros menores».

«La colaboración de los vecinos y la rápida intervención de la Policía Local han sido claves para detener a la presunta agresora y proteger a la menor. Este caso demuestra que, cuando trabajamos juntos, conseguimos frenar situaciones tan graves como ésta. Nuestro compromiso es claro: reforzar medios, aumentar la presencia en las calles y garantizar siempre la seguridad y el bienestar de nuestras familias y, especialmente, de nuestros niños», ha concluido.