Xabi Beraza continuará un año más en el Fibwi Palma

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y Xabi Beraza seguirán unidos un año más. El jugador vasco, que actualmente se recupera de su lesión y el club han llegado a un acuerdo para la prolongación de su contrato siguiendo así una unión que comenzó en la temporada 2024-25. Xabi Beraza llegaba la pasada temporada al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma habiendo sido parte destacada de la plantilla que lograba ascender en la temporada 23-24 a Primera FEB con el Cartagena.

El pasado curso, Beraza era parte clave del equipo que lograba el ascenso del equipo de Pablo Cano a la Primera FEB jugando un total de 36 encuentros, entre Copa de España, liga regular y play-off de ascenso, promediando una media de 24,28 minutos por partido anotando 6,9 puntos, capturando 4,4 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias. En esta temporada, el capitán del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se lesionaba en Inca iniciando un proceso de recuperación que lleva a cabo en la isla junto a los integrantes del staff del equipo. Tras su renovación, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma seguirá contando con uno de los jugadores más queridos por la afición de Son Moix.

Xabi Beraza, nacido en la localidad guipuzcoana de Rentería, cumplirá el próximo mes de enero 27 años de edad y el club le espera con los brazos abiertos cuando se recupere porque es uno de los jugadores más importantes de la plantilla.