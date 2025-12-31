La Nochevieja de Koldo y Ábalos: 4 langostinos, uvas en bolsa y pelea por la tele para ver las Campanadas

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial Koldo García pasarán su primera Nochevieja en la cárcel de Soto del Real en la que podrán comer cuatro langostinos, se les darán las 12 uvas en una bolsa y los internos pelearán por ver las Campanadas desde las televisiones que algunos tienen en su celda.

Koldo y Ábalos vivirán esta noche su fin de año más atípico. Ninguno de los dos esperaba pasar la última noche del 2025 juntos en una celda de Soto del Real, sin embargo, así lo decidió el juez Leopoldo Puente tras la petición del fiscal jefe de Anticorrupción.

El ex ministro y su asesor tendrán un día algo diferente en Soto del Real. La prisión les ofrecerá una cena un poco mejor que el resto de los días, ya que el presupuesto del racionamiento por interno se duplica en fechas navideñas. En concreto, la cena pasa de cuatro a ocho euros de coste en Nochevieja.

El menú en la cárcel será de entremeses, unos pocos langostinos para cada interno y la carne de cerdo habitual se sustituye por una carne mejor, como cordero. Se trata de cena muy parecida a la de Nochebuena y la idea general es tener un ágape mejor que el habitual dentro de las limitaciones presupuestarias.

A los internos de Soto del Real, entre los que se encuentran Koldo y Ábalos, se les dará una bolsita con las 12 uvas al final de la cena. Algunos de ellos se las comen al momento y otros se las suben a la celda para tomárselas a las 12:00 horas, coincidiendo con la emisión de las Campanadas.

Los reos tienen que disponer de una televisión o una radio para seguir las Campanadas. En el caso de Koldo y Ábalos tienen la televisión que compró el ex ministro por 200 euros. Tendrán que escoger en qué canal de la TDT quieren empezar el año.

Hay otros internos que no tienen televisión y radio por lo que piden a alguno de sus vecinos de celda que suban el volumen de los dispositivos y así poder comer las 12 uvas. Ha habido años en los que a otros más ingeniosos les ha dado por dar golpes en los barrotes de la celda de hierro para simular las Campanadas.

«Es un poco lo que surja ese día en función de quien haya la gracia que tenga o la no gracia que tenga, porque igual estas cosas al final lo que provocan a veces es que tengas que subir a decir que están molestando a uno que no quiere ser molestado», explica un funcionario de prisiones en una conversación con este periódico.

Y prosigue: «Tenemos que ser relativamente laxos con la norma porque es un día que hasta unas horas un poco más altas puede haber un poquito más de follón, pero tampoco excesivo, porque al final puede perturbar el orden del centro y eso tampoco se puede permitir. De hecho, Nochevieja suele ser muy mala en prisión, suele ocurrir alguno que se pasa de rosca o alguno que ha conseguido alguna sustancia ilegal y se toma el cotillón por su parte».

La Administración de Soto del Real no organiza ninguna fiesta o celebración especial por Nochevieja, tampoco cambian los horarios de la prisión. Por las noches hay el mínimo personal imprescindible, lo que hace inviable una celebración.

Otros días navideños sí se hacen misas especiales como el día de Navidad o los internos, que participan en las actividades, hacen algún teatro en horario diurno. En el caso de Nochevieja, antes de las 22:00 horas, todos los internos estarán en su celda.

Koldo y Ábalos en la misma celda

Koldo García y José Luis Ábalos pasarán este fin de año juntos en la misma celda. Koldo planteó hace unas semanas un cambio de celda agobiado por la convivencia y los ronquidos de Ábalos, sin embargo, decidió finalmente quedarse con él.

Koldo ha tenido que adaptarse a los horarios de Ábalos, que ve su televisión hasta altas horas de la madrugada, mientras su ex asesor prefiere acostarse a las 21:00 horas como hacía en su casa. También están juntos en la celda desde las 14:00 a las 17:00 horas, en el horario de siesta en el que Ábalos también quiere ver la televisión.

Fuentes expertas en Prisiones aseguran que la celda de los internos es como su casa y ni los propios funcionarios pueden invadir este espacio sin justificación. De este modo, a Ábalos se le permite fumar allí dentro y Koldo abre la ventana para soportar el humo.

Koldo y Ábalos han tenido roces normales por la convivencia, pero la relación es buena entre ambos desde hace muchos años.