Koldo llama a OKDIARIO desde la cárcel: «Cuando salga van a caer todos uno por uno»

Koldo García llamó a OKDIARIO desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado viernes 19 de diciembre a las 12:30 y avisó: «Cuando salga van a caer todos uno por uno».

«Aquí no me pueden dejar toda la vida, no me van a dejar 19 años, tranquila que no y cuando salga uno por uno, uno por uno, van a tener lo suyo. No hablando, con pruebas. Por eso es tan importante el libro. El libro y la serie es la que más se va a ver, la que más se va a vender, porque voy a hacer caer a todos hasta el centro», asegura Koldo, más dispuesto a tirar de la manta que nunca.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos lleva menos de un mes en prisión y puede comunicarse con su entorno a través de llamadas telefónicas. Koldo explica que sólo va a hablar con su abogada, su familia y una periodista de OKDIARIO.

Koldo y Ábalos tienen televisión y están al tanto de la actualidad. Estos días han seguido el caso Plus Ultra, que salpica al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien conocen muy bien.

Koldo se ha pronunciado sobre el asunto así: «Después de cuatro años se demuestra que José no tuvo nada que ver con Plus Ultra, pero Zapatero, hombre, supongo que sí. Mi opinión personal es que sí. Y yo se lo dije a Eduardo Inda la noche antes de entrar aquí. Yo estoy convencido de que ha cobrado comisiones. Más detalles por aquí no puedo dar ni muerto».

También está al tanto de las detenciones de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero a raíz de las presuntas mordidas que habrían cobrado de contratos públicos. «Conozco a Leire y a Antxon también de Guipúzcoa, claro que lo conozco y no he hecho ningún trapicheo con él, yo en ese tema no tengo nada que ver», explica.

Koldo también se encuentra tranquilo y asegura que seis meses antes sabía que le iban a detener: «Eso lo averigüé yo porque me estaban siguiendo, nadie me lo dijo, lo averigüé yo».

Las llamadas con Koldo

Koldo García lleva desde el pasado 18 de noviembre en prisión preventiva. El reglamento penitenciario le permite contactos limitados con el exterior, entre ellos, 21 llamadas al mes para que hablen con sus familiares y amigos.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos tuvo que entregar a los funcionarios de la prisión un listado de números a los que quería llamar, entre los que ha incluido a una periodista de OKDIARIO. Los funcionarios han verificado con la factura de teléfono que el número era el de la periodista y ya figura en la lista de autorizados.

Koldo dispone de ocho minutos de llamada, tiene un cronómetro y en cuanto concluye el tiempo estipulado la llamada se cuelga automáticamente. Llama desde un número fijo que no puede recibir llamadas, sólo puede llamar él cuando le toque su turno al teléfono.

Los funcionarios escuchan sus conversaciones para mantener la seguridad en la prisión.