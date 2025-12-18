Koldo: «En las primarias de 2017 votaron hasta los muertos»

Koldo García sigue revelando detalles inéditos de las primarias de 2017 que permitieron a Pedro Sánchez regresar a la secretaría general del PSOE al imponerse a Susana Díaz y Patxi López.

El ex asesor de José Luis Ábalos, tras afirmar en exclusiva a OKDIARIO que el propio Sánchez y su asesor Francisco Salazar revelaron que el suegro del líder socialista, Sabiniano Gómez, aportaría 100.000 euros para la campaña y que se hizo pitufeo con inmigrantes rumanos, marroquíes y latinoamericanos que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales, desvela ahora que en las primarias «votaron muertos» a favor de Sánchez. En aquel proceso, el ahora presidente del Gobierno reconquistó el poder del PSOE tras haber sido defenestrado en el Comité Federal de octubre de 2016. Durante la intensa campaña, Sánchez recorrió España acompañado de sus estrechos colaboradores, el propio Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

PREGUNTA.- ¿Votaron muertos a favor de Pedro Sánchez en las primarias?

RESPUESTA.- Me han dicho que sí. Yo no lo he visto, en las agrupaciones a las que yo iba, no lo vi. Pero lo escuché: «Aquí han votado hasta los muertos».

P.- ¿Y muchos muertos?

R.- Eso no lo puedo asegurar. Que yo escuché ciertas cosas, eso lo aseguro.

P.- ¿A quién se lo escuchó?

R.- Estábamos en una sala, en un apartamento de Madrid, y lo dijo un voluntario de Sevilla.

P.- Que era un hombre de Paco Salazar, entiendo.

R.- Aquel sí. Y luego había otro que venía de Barcelona.

P.- ¿O sea que, al menos, votaron muertos barceloneses y muertos sevillanos?

R.- Es lo que dijeron.

P.- Pero eso es muy fuerte, ¿no?

R.- Hay tantas cosas fuertes… Es lo que te puedo decir, las cosas son así.