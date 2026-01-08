Última hora de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump, qué va a pasar con Groenlandia y reacciones
Venezuela continúa adaptándose a su nueva situación después de que el pasado sábado el narcodictador Nicolás Maduro fuera detenido en una operación especial del Ejército de Estados Unidos. Ahora todas las miradas están puestas en el tribunal que juzgará a Maduro y a su mujer, ambos retenidos ahora en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de que se celebre el juicio.
Mientras tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus planes para comprar Groenlandia, tal y como confirmó la tarde del miércoles el secretario de Estado del país, Marco Rubio, quien desveló que habrá una reunión con Dinamarca la próxima semana para tratar el tema y en la que no se hablará sobre «intervención militar».
María Corina asegura que la transición es «irreversible»
María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha calificado el momento que vive su país como «irreversible» y ha sostenido que la presidencia de Delcy Rodríguez es «absolutamente temporal«. Además, la ganadora del Nobel de la Paz ha asegurado que volverá a Venezuela «lo antes posible».
EEUU prevé controlar «indefinidamente» todas las exportaciones del petróleo de Venezuela
Estados Unidos (EEUU), bajo el mando de Donald Trump, prevé controlar de forma «indefinida» todas las exportaciones de petróleo de Venezuela. Este plan formaría parte del proyecto para reconstruir la nación sudamericana y su destruida economía tras la caída y detención de su dictador, Nicolás Maduro, que está siendo juzgado en Nueva York. El objetivo es que este país se convierta en uno de los principales proveedores de crudo del mundo, así como en un buen aliado de EEUU.
Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un «diálogo tripartito» con EEUU
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado este miércoles que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un «diálogo tripartito» con Estados Unidos.
Marco Rubio anuncia una reunión con Dinamarca
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles que la administración Trump mantendrá una reunión la próxima semana con el Gobierno de Dinamarca para negociar la posible compra de Groenlandia. Asimismo, el dirigente republicano ha manifestado que su administración no hablará de «intervención militar» y que la intención del presidente norteamericano siempre ha sido la adquisición del territorio polar.
Trump y Petro anuncian una reunión en EEUU
El presidente de Estados Unidos ha confirmado que recibirá próximamente a su su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien ha mantenido una conversación telefónica, después de que Donald Trump haya amenazado con una enventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura del narcochavista Nicolás Maduro.
Última hora de Venezuela
Por qué Donald Trump quiere Groenlandia

Por qué Donald Trump quiere Groenlandia

Para Donald Trump controlar Groenlandia ayudaría a reforzar la presencia de Estdos Unidos en el Ártico, una región donde Rusia ya ha modernizado su ifraestructura militar y donde China ya expande su influencia económica.
Por qué Donald Trump quiere Groenlandia
Para Donald Trump controlar Groenlandia ayudaría a reforzar la presencia de Estdos Unidos en el Ártico, una región donde Rusia ya ha modernizado su ifraestructura militar y donde China ya expande su influencia económica.
Trump afirma que Venezuela «solamente» comprará productos estadounidenses
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Venezuela «solamente» comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
Así se ha pronunciado el inquilino de la Casa Blanca a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social, donde ha indicado que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos «para mejorar» la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano.