El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron esta semana ante un tribunal federal en Nueva York con lesiones tras su arresto en Caracas, producto de la operación militar estadounidense que los capturó el pasado 3 de enero. Según funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump y medios internacionales como CNN, ambos sufrieron golpes en la cabeza mientras intentaban huir dentro de su complejo presidencial, al tropezar con una pesada puerta de acero de baja altura, lo que habría provocado heridas o hematomas.

Durante su comparecencia judicial, Flores se quejó de algunos golpes y signos de malestar físico, mientras que Maduro mostró dificultades para sentarse y levantarse, lo que ha intensificado el enfoque sobre su situación de salud en plena tramitación de los cargos federales a los que se enfrentan en Estados Unidos.

La pareja compareció ante un tribunal federal en Manhattan (Nueva York) e intentaron en alguna ocasión evidenciar lesiones para que los abogados de su defensa solicitaran evaluaciones médicas completas y garantizar su atención sanitaria.

Según las autoridades estadounidenses, las heridas se habrían producido mientras Maduro y Flores intentaban huir dentro de su complejo y se golpearon al tratar de esconderse y evadir la captura de la Fuerza Delta de Estados Unidos.

Por otra parte, según medios internacionales aseguran que Maduro presentó signos de malestar físico, detallando una lesión específica en el pie y que sufriría al tratar de escapar cayendo al suelo y ser detenido en un forcejeo en contra de su voluntad.

Por último, tanto en unas u otras presuntas lesiones, lo que es cierto es que en ningún caso revisten gravedad porque se les ha visto en días sucesivos sin evidenciar signos de gravedad.

En general sí, un golpe grave en las costillas suele provocar mucho dolor: una contusión costal provoca dolor intenso al respirar, girar el tronco, toser o levantarse, aunque muchas personas aún pueden caminar con dificultad; en una fractura de una o más costillas, el dolor suele ser mayor y la marcha es posible, pero lenta, encorvada y muy dolorosa; en cambio, una lesión grave —como múltiples fracturas, neumotórax o daño interno— puede causar dificultad marcada para caminar, respirar o incluso mantenerse de pie, y en todos los casos el dolor empeora con respiraciones profundas, el movimiento del torso y los cambios de postura. En ambos casos, no parecen haber sufrido este tipo de contusiones.

En esto quedó el poderío y la soberbia que dejaba ver muchas veces, Nicolás Maduro Aquí es esposado de pies y manos, llegando a la corte de Nueva York para comparecer y enfrentar una pena de más de 40 años por narcotrafico y terrorismo. pic.twitter.com/Qw4Ef36MKJ — Natalia Garcia (@Natalia__Gar) January 5, 2026

Vista judicial

Diverso personal presente en la audiencia de Nueva York señalaron que Maduro mostró dificultades para sentarse o levantarse en algunos momentos, mientras que Flores se inclinaba con frecuencia durante la vista judicial.

La defensa de Flores describió sus lesiones como «significativas» y destacó que requieren atención médica especializada, mientras que el abogado de Maduro mencionó que existen problemas de salud que también deben ser atendidos para garantizar su bienestar en custodia.

Ambos se declararon no culpables de los cargos federales, que incluyen conspiración por narco‑terrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de grado militar, y actualmente permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un centro federal conocido por sus condiciones duras y críticas.

El caso ha desencadenado un fuerte debate internacional, con voces desde Washington defendiendo la legalidad de la operación y otros gobiernos y organizaciones pidiendo explicaciones sobre la detención. La próxima audiencia está programada para marzo, y los equipos de defensa podrían solicitar otras evaluaciones médicas adicionales antes de esa fecha.