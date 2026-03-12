La salud bucodental de los españoles sigue estando muy marcada por el nivel socioeconómico

Fact checked

El Consejo General de Dentistas ha presentado en Expodental el Libro Blanco “La salud oral en España: análisis de un cuarto de siglo (2000-2025)”. La institución ha elegido el evento odontológico más importante de nuestro país para revelar los últimos datos sobre evolución de la salud bucodental de la población española desde el año 2000 hasta hoy.

El acto ha consistido en la proyección de un vídeo y en un posterior coloquio entre los Dres. Óscar Castro y María Núñez, presidentes del Consejo General de Dentistas y del Colegio de Dentistas de Lugo, respectivamente, que han valorado los principales indicadores epidemiológicos en los últimos 25 años.

Infancia y adolescencia

En la población infantil (5-6 años), la situación apenas ha mejorado desde el año 2000. La Dra. Núñez ha explicado que “un tercio de los menores presenta caries en dentición temporal, una cifra que no ha variado en todo este periodo. Además, el 80% de estas lesiones permanece sin tratar”. Por su parte, el Dr. Castro ha subrayado que esta falta de atención tiene consecuencias a largo plazo, ya que la presencia de caries activas en dientes temporales aumenta el riesgo de desarrollar caries en la dentición permanente.

Asimismo, los niños de nivel socioeconómico bajo duplican la prevalencia de caries respecto a los de nivel alto. “En España, la atención prestada al tratamiento restaurador en dientes temporales es sumamente baja y requiere de un esfuerzo educativo y de comunicación a los padres de los menores. El Plan de Ampliación de la Cartera de Servicios en Salud Bucodental ha incorporado medidas preventivas a partir del primer año de vida, sin embargo, los recursos disponibles difícilmente podrán alcanzar a todos”, ha apuntado.

En contraste, los adolescentes (12-15 años) muestran una evolución positiva. La prevalencia de caries se ha reducido un 35%, el número medio de dientes afectados casi se ha reducido a la mitad y los tratamientos restauradores han aumentado del 53% al 70%. No obstante, 1 de cada 2 presenta gingivitis o sarro, lo que evidencia la necesidad de reforzar los hábitos de higiene oral.

El presidente del Consejo ha afirmado que “parte de esta mejora se debe a los programas públicos de atención dental infantil (PADIs)”, aunque advierte del denominado “efecto código postal”, queriendo con ello llamar la atención sobre las grandes desigualdades existentes entre las Comunidades Autónomas.

Por ejemplo, el porcentaje de utilización de los PADIs en el País Vasco y Navarra alcanza el 70-75%, mientras que en otras comunidades autónomas solo roza el 30%. En este sentido, el Dr. Castro señala que “es evidente que deben realizarse más y mejores esfuerzos por parte de las administraciones públicas para estimular que los adolescentes puedan beneficiarse de estos programas públicos”.

Adulto joven y adulto mayor

La Dra. Núñez informa de que, entre los adultos jóvenes (35-44 años), la caries continúa siendo prácticamente universal por su carácter acumulativo, “aunque se observa una moderada reducción del número de dientes afectados —actualmente, unos 7 por persona— y un mayor uso de servicios odontológicos, con un incremento de restauraciones del 49% al 66%”. Sin embargo, 3 de cada 10 personas en estas edades presentan periodontitis moderada o severa, por lo que desde el Consejo General de Dentistas recomendamos reforzar la prevención, especialmente en embarazadas y personas con patologías sistémicas.

El Dr. Castro declara que la actual generación de 35-44 años se pudo beneficiar de los primeros programas preventivos y asistenciales en España, por lo que su nivel educativo en materia de salud bucodental es mejor, aunque la caries y la enfermedad periodontal continúan siendo muy prevalentes y queda patología sin tratar.

A su vez, en los últimos 25 años, la situación de la salud oral de los adultos mayores (65-74 años) en España ha experimentado un cambio profundo. “Por un lado, detalla la Dra. Núñez, los datos demuestran un avance histórico en la conservación de la dentición natural: el edentulismo, o pérdida total de los dientes, ha caído drásticamente del 24% al 7% actual. Esto significa que hoy contamos con una generación de mayores que conserva mucho mejor sus dientes en comparación con el pasado”.

Sin embargo, ha matizado que este progreso convive con una realidad asistencial preocupante, ya que el 75% de las lesiones de caries en este grupo de población sigue sin recibir tratamiento y 6 de cada 10 adultos mayores padecen enfermedad periodontal en estadios moderados o severos. “En esta franja de edad también se aprecia un claro gradiente social, pues los mayores con nivel socioeconómico más bajo presentan una peor salud oral”, destaca la Dra. Núñez.

¿Qué factores influyen en la salud bucodental?

Como se ha comentado anteriormente, el nivel socioeconómico aparece como el principal predictor del estado bucodental, de modo que las personas con menos recursos presentan una salud oral significativamente más deteriorada.

En este sentido, los adultos mayores constituyen el último eslabón de los grupos de población y, por lo tanto, son una medida importante del éxito o fracaso de las acciones emprendidas en materia de salud bucodental. Actualmente, el acceso a la atención odontológica sigue siendo el obstáculo más importante para la conservación de los dientes, y, por tanto, los adultos mayores de menor nivel social tienen muchas más probabilidades de carecer de una dentición funcional.

“Tal y como dice la OMS, no hay salud sin salud bucodental. Por ello, desde el Consejo General de Dentistas hemos apoyado incluir en el Plan de Ampliación de la Cartera de Servicios de Salud Bucodental a los adultos mayores de escasos recursos”, argumenta el Dr. Castro.

«No hay salud sin salud bucodental»

Sin embargo, solamente se dedicará el 10% de los 68 millones de euros a este colectivo, es decir, menos de 7 millones de euros. Teniendo en cuenta que representan unos 9-10 millones de personas, la cifra es absolutamente insuficiente para poder abordar las necesidades acumuladas en salud bucodental de los adultos mayores, grupo especialmente sensible a tener complicaciones sistémicas como consecuencia de una mala salud oral.

“Si bien el Plan es algo que veníamos demandando desde hace años, este requiere de una evaluación transparente y clara de las acciones emprendidas y de los objetivos de salud que se pretenden alcanzar. Pero la realidad es que carece de un riguroso análisis de recursos, tanto humanos como económicos. Los 1400 dentistas del sector público son claramente insuficientes para las ambiciones del Plan y cubrir la atención bucodental a demanda. Del mismo modo, los 68 millones de euros anuales distan mucho de ser suficientes para cumplir con los objetivos.