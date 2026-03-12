Fact checked

María del Rosario Testa, más conocida por Charito, cumplirá el próximo 23 de abril (nació el 23 de abril de 1.924) 102 años. Cuando tenía 95 años se presentó como candidata a alcaldesa y salió elegida como concejal del municipio de Patones, pueblo medieval de Madrid y estuvo hasta los 99, la más longeva de España.

El doctor de la Peña la fue a visitar a su domicilio al lado del Paseo de la Castellana y le reveló que todos los días caminaba 4 kilómetros desde su casa a la Plaza de Colón hasta los 98 años. Ahora camina por el parque de enfrente de su casa una hora de reloj bien calculada al día, a pesar de sus molestias por la artrosis de sus rodillas. Como no quiere perder movilidad, con mucha fuerza de voluntad, sale todas las mañanas como una rutina diaria.

Uno de sus grandes recuerdos era cuando iba cantar como parte de coro de los Franciscanos de Bilbao, su ciudad natal. Tan sólo la han operado de cataratas a los 99 años y mantiene una cabeza inmaculada y vive con sobredosis de vitalidad, afirma el doctor.

Agrupación «Centenarios»

Al doctor le reveló que su secreto para llegar sana a los 101 años ha sido ser muy positiva, caminar, cantar y bailar, comer sano y especialmente tener un propósito vital, el cual todavía lo mantiene, ya que va a presentarse a alcaldesa de Patones en las próximas elecciones municipales, donde concurriría en el año 2027 con 103 años cumplidos y su agrupación se llamará «Centenarios».

El doctor y su propio hijo Enrique, que la cuida con esmero, la animan a volver a presentarse. A Charito le gustaría cumplir su sueño de impulsar el municipio de Patones como centro de turismo internacional, ya que se pasa allí los fines de semana y habla con japoneses, alemanes y todos los turistas que se le acercan y su sueño es hacer un párking para facilitar el aparcamiento a los turistas. También quiere eliminar el cableado aéreo que afea el pueblo y ampliar las plazas de la residencia de mayores. Se presentará a las elecciones municipales y en su lista irá acompañada de otros centenarios con mente activa y moderna.

Charito tiene un gran sentido del humor, siempre está con una sonrisa, es carismática, está con ganas de repetir como candidata y muy ilusionada. Ha realizado más de 270 entrevistas a medios de comunicación. Los padres de Charito, José y María Ángeles, con 100 y 101 años respectivamente, fueron en su día el matrimonio más longevo de toda España, afirma el afamado doctor.

En su visita, De la Peña, le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que tiene 100 años y en calidad de presidente de APACOR, le hizo entrega a Charito por llegar sana a sus 101 años de la distinción de socio de honor de APACOR, la Sociedad Española de Pacientes del Corazón y Longevidad, asociación que celebra este año su 35º aniversario.

Hacer un recorrido por España y conocer a los cerca de 20.000 centenarios lleva su tiempo y si lo haces recorriendo el mundo en busca de los casi 700.000 tiene su mérito. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en las redes sociales de De la Peña, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.

El legado de conocimiento de los superlongevos

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que llegó a los 119, la monja francesa Lucile Randon, a los 118 años y la española María Branyas que vivió hasta los 117 años y llegó a ocupar el pódium mundial de la longevidad. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, Guía para vivir sanos 120 años, un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, como la de Servando Palacín, que a los 109 le implantaron un marcapasos, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad, cuyo mayor mérito es que una asociación de pacientes con una historia relevante de 35 años le haya elegido por aclamación presidente, siendo el primer médico de la historia que lo eligen los pacientes.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.