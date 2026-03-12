ADEMA conecta Palma y Londres en Palma Brunch 2026 con una exposición en la Fundación Barceló

El Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria ADEMA volverá a participar en la edición de Palma Brunch 2026, impulsada por Art Palma Contemporani, con dos propuestas artísticas que reflejan el trabajo académico y creativo de su alumnado. Las intervenciones se presentarán en la Fundación Barceló y en el Nivia Born Boutique Hotel, dentro del programa oficial de exposiciones del evento, consolidando la presencia del arte emergente.

La primera de las propuestas se presentará en la Fundación Barceló con la exposición Reinterpretaciones #2, un proyecto desarrollado por el alumnado de tercer curso del Grado en Bellas Artes de ADEMA junto a estudiantes del Chelsea College of Arts de la University of the Arts London, comisariado por Pilar Pujol, según detalla ADEMA en un comunicado.

La iniciativa está impulsada por la Fundación Barceló y ADEMA en colaboración con la institución británica y forma parte de una estrategia para reforzar los vínculos artísticos y académicos entre Palma y Londres.

La exposición fue presentada en la Cookhouse Gallery de Londres y llega ahora a Palma tras la acogida obtenida en la capital británica. La muestra propone una reinterpretación contemporánea de la obra Es Born a s’horabaixa del pintor mallorquín Joan Fuster Bonnín, perteneciente al fondo patrimonial de la Fundación Barceló. A partir de esta pintura, el alumnado ha desarrollado nuevas lecturas visuales y conceptuales que dialogan con la historia artística de Mallorca desde perspectivas actuales.

Reinterpretaciones #2 se presenta por primera vez junto a la obra original que inspira el proyecto, generando un diálogo directo entre patrimonio e innovación artística. La muestra reúne más de 20 propuestas entre pintura, proyecciones, instalaciones, fotograbados, piezas cerámicas e intervenciones audiovisuales que combinan técnicas tradicionales con recursos tecnológicos.

Propone una experiencia que invita al espectador a aproximarse al paisaje y a la atmósfera de Palma desde una mirada contemporánea. Elementos como la luz, la textura, el sonido o el movimiento se integran en las piezas para reinterpretar la identidad urbana y cultural del Paseo del Borne, escenario de la obra original de Fuster Bonnín. Las obras establecen así un diálogo entre disciplinas, generaciones y contextos culturales que conecta el legado artístico mallorquín con nuevas narrativas visuales.

Este proyecto se enmarca en la colaboración educativa y artística entre ADEMA y el Chelsea College of Arts de la University of the Arts London, una alianza que promueve el intercambio internacional entre estudiantes y profesorado y que contribuye a posicionar Palma como un espacio de creación contemporánea conectado con el contexto cultural europeo.

En el Nivia Born Boutique Hotel

La segunda intervención de ADEMA en Palma Brunch 2026 se desarrollará en el Nivia Born Boutique Hotel dentro del programa ADEMA NIVIA, una iniciativa que promueve la exhibición pública del trabajo de jóvenes artistas vinculados al Grado en Bellas Artes. En esta ocasión se presentarán los proyectos de las alumnas Nerea Garcias y Candela Russo, cuyas propuestas se articulan principalmente a través del dibujo y la pintura.

Nerea Garcias presenta la serie Cuerpos fragmentados, compuesta por cuatro obras gráficas sobre papel en las que la artista explora el autorretrato desde una perspectiva introspectiva. En estas piezas, las figuras aparecen intervenidas por bloques geométricos que interrumpen la continuidad del cuerpo. Estos elementos funcionan como estructuras visuales que, además de ocultar partes de la figura, sugieren espacios de investigación interior y reflexión sobre la identidad. La serie se completa con la obra In-perfecta, un autorretrato en pintura acrílica sobre lienzo que representa el cuerpo desde una mirada íntima y directa, subrayando la tensión entre vulnerabilidad y presencia.

Por su parte, Candela Russo presenta una serie de pinturas en acrílico sobre tabla centradas en la representación de la figura humana en situaciones de fragilidad, resistencia y soledad. En su trabajo, el mar aparece como una metáfora emocional que remite a lo imprevisible, lo inestable y lo profundo, configurando un paisaje simbólico que dialoga con los estados interiores de los personajes representados.