ADEMA impulsa en Jaime III un centro de investigación y el desarrollo de másteres de Odontología

ADEMA ha presentado esta tarde en Palma el nuevo Centre d’Investigació Universitària de Mallorca, un espacio estratégico, en pleno corazón de Palma, en la avenida Jaime III que integra investigación, formación de posgrado, doctorado, práctica clínica avanzada y transferencia de conocimiento en Odontología y Nutrición Humana y Dietética.

El centro aspira a convertirse en un polo de atracción de talento investigador de primer nivel y consolidarse como un hub interuniversitario de ámbito nacional e internacional como apuesta por la diversificación de la economía de Baleares, según ha detallado la Escuela Universitaria en un comunicado.

ADEMA, con más de 30 años de experiencia en titulaciones oficiales de Educación Superior y universitaria y fuerte compromiso social, ha mostrado esta tarde las nuevas instalaciones de su Centro de Investigación en un acto al que han asistido tanto representantes de instituciones públicas, entidades socioeconómicas y empresas sanitarias, así como de las más de 30 ONG’s y representantes de las áreas de Bienestar Social de una quincena de ayuntamientos de Mallorca.

El nuevo equipamiento, con una superficie aproximada de 450 metros cuadrados, ha sido diseñado para reunir en un mismo entorno la docencia especializada, la actividad científica y la conexión directa con la práctica profesional. La apertura se enmarca en la estrategia de desarrollo de infraestructuras académicas impulsada por ADEMA para reforzar su especialización y excelencia docente e investigadora en Ciencias de la Salud y contribuir a la diversificación económica de Mallorca.

Además, dispondrá de un punto de información para orientar a futuros estudiantes sobre la oferta formativa y los procesos de acceso.

El centro nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro permanente entre investigadores, profesorado, profesionales sanitarios y estudiantes, favoreciendo el trabajo colaborativo y la generación de sinergias. Su modelo es bidireccional: la actividad asistencial genera nuevas preguntas científicas y, a su vez, los resultados de la investigación se incorporan a protocolos clínicos, formación avanzada y práctica profesional.

En el ámbito formativo, el nuevo Centre d’Investigació Universitària de Mallorca acogerá la actividad práctica de másteres especializados en Odontología, impartidos por profesorado internacional. Entre las principales apuestas estratégicas destaca el Máster en Odontología Digital, uno de los programas más innovadores en formación odontológica avanzada.

Este posgrado se orienta al dominio integral de los flujos de trabajo digitales aplicados al diagnóstico, la planificación y la ejecución de tratamientos. Incorpora tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y a la planificación terapéutica, sistemas de simulación virtual y entrenamiento háptico, dispositivos de magnificación, ecógrafos, microscopía clínica, láser odontológico, sistemas digitales de análisis oclusal y tecnología CAD CAM, orientadas a optimizar procedimientos mínimamente invasivos.

Entre las principales líneas de investigación, en las que trabaja actualmente ADEMA, destaca la detección precoz del cáncer oral mediante inteligencia artificial. El centro aborda el análisis de imágenes radiográficas, ecográficas y fotográficas para el desarrollo de algoritmos capaces de identificar lesiones en fases tempranas. Esta línea se complementa con el estudio de biomarcadores en saliva como herramienta diagnóstica no invasiva, lo que podría facilitar sistemas de cribado más accesibles y precisos.

La inteligencia artificial aplicada a la salud constituye otro de los ejes estratégicos. ADEMA investiga el uso de redes neuronales para la detección temprana de enfermedades, el desarrollo de algoritmos para la prognosis de tratamientos odontológicos y la creación de software de realidad virtual 3D para simulaciones médicas y quirúrgicas.

La simulación médica avanzada es otro de los pilares. Se desarrollan tecnologías 3D hápticas y holográficas aplicadas a cirugía, técnicas diagnósticas, exploratorias y anestesia, así como dispositivos que mejoran la precisión en implantología dental. Estas herramientas permiten entrenamientos de alta fidelidad y optimizan la planificación quirúrgica antes de intervenir sobre el paciente. Asimismo, colabora con el Health Living Lab del Hospital Universitario Son Espases, en un proyecto de simulación háptica (táctil) para abordar el cáncer colorrectal y aplicarlo en otras especialidades quirúrgicas en el futuro

En el ámbito internacional, ADEMA forma parte de un ensayo clínico de fase III para el desarrollo de un medicamento de uso odontológico junto a centros universitarios y hospitalarios de Estados Unidos y la Unión Europea. En este proyecto colaboran odontólogos, médicos, farmacéuticos, químicos, ingenieros y profesionales sanitarios de distintos centros de Baleares, consolidando una red científica multidisciplinar con proyección global.

La investigación en Nutrición Humana y Dietética constituye otro de los ámbitos estratégicos, Se desarrollan proyectos orientados a generar evidencia científica aplicable a la prevención y abordaje de enfermedades prevalentes.

La nueva sede de Jaime III se suma al Centre d’Investigació Universitària Es Crum en Inca, dedicado a Arquitectura, Diseño, Tecnología y Pensamiento con 1.300 metros cuadrados, y al Centro de Investigación Universitaria en Ciencias Médicas en el Coll d’en Rabassa, con 4.000 metros cuadrados destinados a la innovación y transferencia tecnológica.

Con esta nueva estructura, ADEMA cuenta con campus con base en Palma (Son Rossinyol, Coll d’en Rabassa y Jaime III), Inca y on line, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Mallorca como entorno capaz de generar excelencia académica, conocimiento científico con impacto real en la sociedad y en el desarrollo socioeconómico de Baleares.