Diego González: «Desde ADEMA ofertaremos nuevos estudios en Baleares para generar más talento»

Diego González cumple más de tres décadas al frente de un proyecto educativo que ha transformado silenciosamente el mapa formativo de Baleares. Fundador de ADEMA, referente en Educación Superior en el sector sanitario y Bellas Artes, mira ahora hacia un nuevo horizonte: la creación de la Universitat de Mallorca (UMAC), la primera universidad privada de la comunidad, que tiene como propósito diversificar la economía del conocimiento, apostar por la investigación, atraer talento nacional e internacional, diversificando la oferta académica y respondiendo al déficit histórico de titulaciones en las Islas.

Diego González explica la visión estratégica, los retos y el impacto de ADEMA y la puesta en marcha de este nuevo proyecto.

PREGUNTA.- Más de tres décadas al frente de ADEMA. ¿Cómo recuerda los inicios y qué principios siguen definiendo hoy el proyecto?

RESPUESTA.- Recuerdo aquella etapa con ilusión, compromiso y el deseo de contribuir al progreso de las Islas en el terreno educativo. Muchos jóvenes mallorquines no podían estudiar aquí lo que deseaban y eso provocaba una fuga de talento que Baleares no podía permitirse. Decidimos crear un proyecto que ofreciera y combinara calidad académica, rigor y una metodología innovadora sin necesidad de marcharse. Esa esencia sigue vigente en la actualidad e incluso se incluirá en nuestro proyecto de futura Universitat de Mallorca: ampliar oportunidades, ofrecer excelencia, innovación, investigación, generar talento retornar y atraer, así como devolver a la sociedad lo que nos ha dado.

P.- ADEMA ha crecido desde FP hasta la Escuela Universitaria con cinco grados universitarios, un máster oficial o el centro de Enseñanzas Artísticas Superiores y dos centros de investigación. ¿Qué ha aprendido en este camino y cómo se traslada al nuevo proyecto?

R.- Hemos aprendido que la excelencia y la calidad educativa sólo tienen sentido si están conectadas con el entorno real. Baleares necesita profesionales preparados para los retos diarios que nos plantean desde sectores como el sanitario, cultural, tecnológico, empresarial o social. También creemos firmemente en la innovación metodológica y tecnológica. Desde el inicio, hemos apostado por la simulación 3D háptica y holográfica cuando era algo excepcional a nivel internacional, hemos ido integrando la inteligencia artificial en investigación y aplicamos modelos de aprendizaje basados en proyectos y servicios. La futura Universitat de Mallorca nace con el compromiso de facilitar que nuestros hijos puedan estudiar cerca de casa.

P.- UMAC aspira a ser un proyecto relevante para las Islas. ¿En qué punto se encuentra y qué representa?

R.- Se encuentra en trámite parlamentario a la espera de votación. La previsión es iniciar la actividad formativa en septiembre de 2026. Tras más de 30 años demostrando solvencia académica, científica y social, damos el paso hacia la puesta en marcha de un nuevo centro para ofertar estudios que no se imparten en nuestras islas. Además, Baleares tiene carencia de profesionales sanitarios, ingenieros biomédicos, expertos en datos, diseñadores, perfiles tecnológicos y del STEAM, entre otros, y consideramos que la futura UMAC formará profesionales cualificados y comprometidos con su entorno.

P.- ¿Qué implica convertirse en una universidad?

R.- Supone mayor autonomía y capacidad de gestión para implantar nuevos títulos que ahora no existen en Baleares. Estas titulaciones permitirán diversificar la economía, fomentar nueva investigación y transferir conocimiento hacia sectores emergentes.

P.- La UMAC opta por un modelo multicampus distribuido. ¿Por qué?

R.- Nuestro modelo pretende sumar a todo el territorio insular y unirnos a los sectores productivos que están en las diferentes ciudades y pueblos de Mallorca. La UMAC se concibe como una red universitaria con cuatro ejes que vertebran el territorio, dinamizan nuevos polos urbanos y acercan la universidad a la sociedad. Contamos con el Campus Inca, con 1.500 metros cuadrados, como una sede en el centro de la isla, con fácil accesibilidad en transporte público y donde también se ubica en un Centro de Investigación Es Crum en Arquitectura, Diseño, Tecnología y Pensamiento. Espacio para Enseñanzas Artísticas Superiores y futuros grados universitarios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería de Datos y Sociología, entre otros.

Además, disponemos del Campus Coll d’en Rabassa, con 3.500 metros cuadrados que será la sede especializada en Ciencias de la Salud, con laboratorios biomédicos, simulación clínica avanzada, realidad virtual e inteligencia artificial. Además, está situado junto a un hospital, un elemento clave para la formación sanitaria. Asimismo, allí está ubicado el Centro de Investigación Universitaria de Ciencias Médicas de Mallorca, que apuesta por un modelo de investigación basado en la interdisciplinariedad y hub interuniversitario facilitando la colaboración entre investigadores de distintas áreas para abordar problemas complejos, la retención del talento, transferencia del conocimiento

Asimismo, disponemos de nuestra actual sede, el Campus Son Rossinyol, con 4.500 metros cuadrados equipado con laboratorios, clínica universitaria y espacios para las Bellas Artes y Ciencias de la Salud. Y por último el campus online, que permite ofrecer docencia híbrida, entornos virtuales avanzados y accesibilidad. Lo positivo es que los campus ya están en funcionamiento donde se están desarrollando actualmente diferentes actividades docentes e investigadoras.

P.- ¿En qué consiste la oferta académica de la futura UMAC y de cuántos alumnos estamos hablando?

R.- Queremos que sea un proyecto que esté dimensionado a la escala de Mallorca, que esté repartido entre municipios como Inca y Palma, dejando la puerta abierta a otros pueblos y el resto de las Islas, con lo que ayudaríamos a estudiar nuevas titulaciones a unas 3.500 personas por año. Actualmente, tenemos 800 alumnos que estudian títulos que no se podían estudiar antes en nuestras islas, como Odontología y Bellas Artes (también en inglés), Nutrición Humana y Dietética y el Máster oficial de Odontología Digital. En cuanto a la nueva oferta se incluyen grados, másteres y doctorados en áreas estratégicas para nuestras islas, como Biomedicina, Ingeniería de la Salud y Biomédica, Ingeniería de Datos, Medicina, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología, Doble Grado Sociología e Ingeniería de Datos, Gestión de Empresas Deportivas, Diseño, Diseño en Videojuegos y Arquitectura, entre otros,

P.- En términos de investigación, ¿qué está haciendo ADEMA?

R.- A pesar de nuestra juventud universitaria, nuestros investigadores están trabajando mucho y muy bien en diferentes campos. Ya contamos con más de 180 publicaciones científicas, cuatro patentes internacionales y proyectos de inteligencia artificial y simulación 3D aplicada a la salud, biomedicina, epidemiología escolar o en Bellas Artes.

P.- En internacionalización, ¿qué están haciendo y hacia dónde van?

R.- Siempre hemos apostado por la internacionalización a través de convenios y colaboraciones académicas. Ya tenemos relaciones con más de 30 instituciones de referencia internacional para proyectos de investigación e intercambio de nuestro alumnado y equipo docente. Además, formamos parte de asociaciones como la International Association for Health Professions Education (AMEE), la Association for Dental Education in Europe (ADEE), el Clúster de Educación de Baleares, Clúster Biotecnológico y Biomédico de Baleares (BIOIB) o la Asociación Europea de Facultades y Escuelas de Arte (ELIA), entre otros.

Esta proyección global incluye alianzas con instituciones de países como Reino Unido, EEUU, Noruega, Italia, Alemania, Polonia, Malta, Suiza, Francia, Brasil, China, Ecuador, Uzbekistán, Rumania, entre otros. En este marco, podemos destacar universidades como la University of the Arts London, Columbia College Chicago, University of Oxford, Yale University, University of Malta, Leeds Arts University, Accademia di Brera, Università degli Studi di Torino, Universidad de Gdansk, FHNW Academy of Arts and Design de Basilea, la Universidad de Oslo, la Universidad de Nueva York, entre otras.

Un ejemplo fue la pasada University Art Biennial Art Week 2025, que se celebró en junio y en la que participaron más de 300 estudiantes artistas e investigadores de 20 universidades de todo el mundo, o nuestras semanas internacionales en Odontología, Nutrición Humana y Dietética y Bellas Artes en las que participan investigadores y docentes de instituciones.

P.- Hace poco inauguraron la transformación de la Clínica Universitaria ADEMA. La responsabilidad social ocupa una parte central del proyecto. ¿Qué significa para ustedes hablar de retorno social?

R.- La responsabilidad social es el propósito y origen de nuestra forma de entender la Educación Superior. Desde hace más de tres décadas trabajamos con la convicción de que el conocimiento debe revertir directamente en el bienestar de la sociedad. Actualmente, colaboramos con más de 30 ONG y Fundaciones y 15 ayuntamientos de toda Mallorca en programas de asistenciales de salud bucodental y nutricional dirigidos a colectivos vulnerables. Además, dentro de nuestro Observatorio de Salud Bucodental y Hábitos Nutricionales, también impulsamos programas de promoción de la salud tanto a población escolar como a personas mayores. Desde que lo pusimos en marcha hace unos siete años, hemos llegado a más de 8.400 estudiantes de más de 70 centros educativos de Mallorca. Además, nuestra Fundación ADEMA+ está llevando a cabo un programa de cooperación internacional en la isla de Wasini, en Kenia, en salud y creación artística.

P.- Usted insiste en la necesidad de alianzas público-privadas. ¿Por qué son tan importantes?

R.- Porque los desafíos actuales requieren de cooperación. ADEMA colabora con CAEB, PIMEM, Cámara de Comercio de Mallorca, UBES, Cercle d’Economia de Mallorca, el CECEIB, la Asociación de Constructores, ONGs y fundaciones y alrededor de 400 empresas para que nuestro alumnado pueda realizar sus prácticas en la mejor situación. Siempre intentamos que nuestro modelo educativo vaya de la mano de la vocación del alumnado y los sectores económicos productivos, incorporando estudios alineados con las necesidades reales del entorno. Desde ADEMA tenemos claro que seremos más fuertes si trabajamos juntos, aprovechando las fortalezas de cada sector.