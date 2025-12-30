Ni se te ocurra poner este PIN en tus tarjetas de crédito: la alerta de Banco de España que afecta a miles de españoles

Pagar con tarjeta se ha convertido en algo de lo más habitual. Da igual si se trata de una compra rápida en el supermercado, el desayuno de camino al trabajo o una reserva por internet que se hace en dos minutos. El efectivo sigue existiendo, pero su peso en el día a día se ha reducido tanto que mucha gente ya ni lo lleva encima. Y en ese uso constante de los pagos con tarjeta hay algo que suele pasarse por alto: la seguridad del PIN. Ese número de cuatro cifras que desbloquea cualquier tarjeta y que a veces se mantiene durante años sin pensarlo demasiado. Por eso el Banco de España ha querido advertir sobre ello, dado que el aumento de los pagos electrónicos también trae consigo un crecimiento paralelo en los intentos de fraude.

Las técnicas para robar datos bancarios han cambiado con el tiempo, aunque muchas siguen siendo tan simples como siempre. Hay delincuentes que colocan dispositivos en cajeros para copiar la información, otros se apoyan en cámaras diminutas, y otros simplemente observan cómo el cliente introduce el PIN. No importa el método, pero lo que sí es importante es que cuando finalmente logran hacerse con la tarjeta física, saben que la clave para utilizarla es adivinar el PIN, y aquí es donde muchas veces se dan cuenta de algo que les beneficia y es que no es tan complicado como se podría pensar. Y es que, aunque existen 10.000 combinaciones posibles, una parte muy elevada de la población usa siempre la misma. Ya sea por comodidad, por costumbre o porque cree que nunca le va a pasar nada. Pero la estadística dice otra cosa. Elegir un PIN previsible es, en la práctica, dejar la puerta casi abierta para que cualquiera lo pueda averiguar. Y en un contexto en el que los fraudes están a la orden del día, ese gesto puede ser suficiente para que alguien acceda al dinero de una cuenta en cuestión de minutos.

Ni se te ocurra poner este PIN en tus tarjetas de crédito

Un análisis realizado con datos de 3,4 millones de tarjetas robadas dejó claro el alcance del problema: el 26,83% utilizaba alguno de los PIN más comunes. Es decir, más de una de cada cuatro tarjetas comprometidas tenía un código que cualquier delincuente habría probado en primer lugar, incluso antes de pensar en un método más elaborado.

Los números que más se repiten son además, números en los que seguramente has pensado alguna vez para el PIN de tu tarjeta: 0000, 1234, 1111, 1212, y todas las variantes basadas en cifras repetidas: 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999. Pero a esto, se le suman otros códigos que, por algún motivo, se han popularizado mucho y acaban escogidos por miles de usuarios: 1004, 1010, 1122, 2000, 2001, 4321 o 6969.

Con el uso constante de estos números como PIN para la tarjeta, el trabajo del delincuente se hace casi rutinario. Si tiene la tarjeta, primero introduce estos números. Si alguno coincide, tiene acceso inmediato. Y si no funciona, en muchas ocasiones ni siquiera necesita agotar los intentos permitidos antes de que se bloquee: la probabilidad de acertar a la primera es más alta de lo que debería en un sistema pensado para ser aleatorio.

Por qué seguimos usando PIN inseguros

Elegir un PIN es una de esas decisiones que se toman rápido, casi sin pensar. Muchos usuarios siguen patrones que creen fáciles de recordar, como repeticiones o secuencias. Otros recurren a fechas personales, cumpleaños o aniversarios, convencidos de que nadie tendrá acceso a esa información. Sin embargo, basta con una búsqueda superficial en redes sociales, un documento extraviado o un simple vistazo a la cartera para que un delincuente encuentre pistas.

La memoria también influye. A veces se elige un PIN fácil para no olvidarlo, sobre todo cuando se manejan varias claves distintas: la del móvil, la del banco online, la del correo, la de la tarjeta del gimnasio. El resultado es que se sacrifica seguridad a cambio de comodidad. Algo que puede no tener consecuencias durante años… hasta el día que sí.

Cómo elegir un PIN realmente seguro (y mantenerlo a salvo)

El Banco de España es claro en su recomendación: si tu PIN está entre los habituales, cámbialo cuanto antes. Y la advertencia se extiende también a cualquier combinación que tenga relación directa con datos personales. No conviene usar fechas familiares, números de matrícula, direcciones antiguas o cualquier cifra que pueda deducirse con un mínimo de información previa.

La opción más segura es elegir un PIN aleatorio. Uno que no siga una secuencia, que no responda a un patrón y que no tenga relación con nada que utilices en otros servicios. Puede costar un día o dos memorizarlo, pero a largo plazo actúa como una barrera real.

A esto se suman una serie de hábitos básicos que las entidades bancarias repiten desde hace años: cubrir el teclado siempre que introduzcas el PIN en un cajero o terminal, no apuntarlo en lugares visibles, revisar los movimientos de la cuenta con cierta frecuencia y activar las alertas instantáneas en la app bancaria. Son medidas simples, pero juntas reducen de forma considerable el riesgo de fraude.