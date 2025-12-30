Estas son las mujeres españolas más deseadas de 2025: el primer puesto te va a dejar sin palabras

La empresa española Personality Media, especializada en el análisis de imagen y percepción pública de personajes conocidos, ha publicado su ranking anual sobre las mujeres y los hombres más atractivos de de 2025. El estudio, elaborado a partir de encuestas y métricas de valoración social, vuelve a situar a varias figuras del panorama nacional en lo más alto, confirmando tendencias consolidadas y revelando también algunos cambios significativos respecto a años anteriores.

El informe, que distingue entre percepciones masculinas y femeninas y analiza tanto el atractivo físico como el carisma y la proyección pública, refleja hasta qué punto las celebridades continúan siendo referentes de belleza y admiración para amplios sectores de la sociedad.

Elsa Pataky, 17 años siendo la reina

Entre las mujeres, el primer puesto del ranking general vuelve a estar encabezado por Elsa Pataky. La actriz recupera así una posición que ya ocupó en 2018, tras haber descendido hasta la cuarta plaza el pasado año. Con una puntuación de 8,13, la actriz se consolida como la mujer más atractiva de 2025 para los hombres españoles, un reconocimiento que llega después de dieciséis años consecutivos apareciendo en esta lista.

Su permanencia en lo más alto no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una carrera prolongada y coherente en el tiempo, marcada por su proyección internacional, su presencia constante en el cine y su imagen pública cuidada y estable. Según el estudio, su atractivo sigue asociado no solo a su imagen física, sino también a valores como la naturalidad, la cercanía y la madurez profesional.

Desde los inicios del cine, la televisión y la música, la admiración hacia figuras públicas ha sido una constante cultural. Las celebridades han funcionado históricamente como modelos de belleza, talento y carisma, y el caso de Elsa Pataky ejemplifica cómo esa identificación puede mantenerse a lo largo de los años sin perder fuerza.

Ana de Armas y Cristina Pedroche

El informe de Personality Media también desglosa los resultados por segmentos y públicos específicos. En el ámbito femenino, Ana de Armas aparece como una de las figuras mejor valoradas a nivel general, liderando el ranking con el 19,7% de los votos en determinados tramos del estudio. Su proyección internacional y su ascenso en Hollywood han contribuido a reforzar su imagen como referente de atractivo y elegancia para una parte significativa del público español.

En el contexto estrictamente nacional, Cristina Pedroche destaca como una de las grandes favoritas. El análisis por comunidades autónomas revela que, en su territorio, las cuatro provincias coinciden en situarla como la mujer más atractiva, un dato que subraya su fuerte conexión con la audiencia y su capacidad para generar identificación más allá del ámbito televisivo.

Otro de los resultados que más llama la atención es la presencia de Isabel Díaz Ayuso en lo alto del ranking femenino en uno de los apartados del estudio. La presidenta de la Comunidad de Madrid lidera esta clasificación con el 8,39% de los votos, seguida precisamente por Cristina Pedroche y por la futbolista Alexia Putellas. Estos datos reflejan que el atractivo percibido no se limita al entretenimiento o al cine, sino que también puede estar vinculado al liderazgo, la visibilidad institucional y el éxito deportivo.

Los hombres más deseados

Una vez analizado el bloque femenino, el estudio aborda las preferencias en el ámbito masculino. Según los datos recopilados por Personality Media, el hombre más deseado de España en 2025 es Miguel Ángel Silvestre, que alcanza un 7,34% de los votos. El actor vuelve a situarse entre los primeros puestos gracias a una imagen consolidada, una trayectoria reconocida y una presencia constante tanto en producciones nacionales como internacionales.

Tras él aparecen David Broncano y Marc Márquez, dos perfiles muy distintos que comparten, sin embargo, una alta valoración social. En el caso de Broncano, su popularidad se apoya en la cercanía y el humor, mientras que Marc Márquez continúa siendo una referencia indiscutible en el ámbito deportivo, donde el éxito y la competitividad influyen de forma directa en la percepción pública.

Un ranking muy comentado

El estudio de Personality Media no sólo ofrece una fotografía de los rostros más admirados del momento, sino que también actúa como un termómetro social sobre los valores que el público asocia al atractivo. Belleza, carisma, talento, liderazgo o éxito profesional se entrelazan en un estudio que muestra cómo la percepción pública evoluciona sin romper del todo con los referentes consolidados.

En 2025, las mujeres vuelven a ocupar el centro del análisis, con figuras que destacan en ámbitos tan diversos como el cine, la televisión, la política o el deporte, confirmando que el atractivo, entendido en sentido amplio, sigue siendo una construcción compleja y profundamente ligada al contexto social y cultural del momento.