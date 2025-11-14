Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Silvestre o Cristina Pedroche son algunos de los famosos que lideran la lista de los más deseados del 2025. Como cada año en el mes de octubre, Diversual hace una clasificación de los rostros conocidos que más atraen sexualmente del país y que está elaborado por Lucía Jiménez y Bárbara Montes -dos sexólogas-. Más allá del ranking final, cada uno de los votados pertenece a una categoría entre las que se encuentran políticos, actores o presentadores. Tras recoger una muestra de 5.197 participantes, el resultado ha sido cuanto menos insólito que muestra la variedad de fantasías íntimas de los españoles.

En la clasificación global se encuentran Miguel Ángel Silvestre -como el hombre más deseado del país- con un 7,34% de los votos; David Broncano en segundo lugar con un 7,3% y Marc Márquez con un 7,28%. Por su parte, la categoría femenina está liderada por Isabel Díaz Ayuso que se posiciona como la mujer más deseada de España en el 2025 con el 8,39% de los votos delante de Cristina Pedroche, con un 6,57% y Alexia Putellas, que se ha alzado con el tercer puesto con un 6,23%.

Políticos

Generalmente, el físico de los políticos siempre ha despertado un gran interés y, para la mayoría, no es sorprendente el resultado. Comunidades Autónomas como Castilla y León, Cataluña y Madrid han votado a Gabriel Rufián como el líder más deseado del país con el 27,6% de los votos, mientras que Pedro Sánchez se ha posicionado en segundo lugar con un 24,4%. Finalmente, en la categoría masculina de este sector -y en tercera posición- se encuentra Santiago Abascal, que ha conquistado por completo a los murcianos y a los extremeños.

Ayuso y Sánchez, entre los políticos más deseados. (Foto: Gtres)

En la categoría femenina, Isabel Díaz Ayuso ha ganado por goleada con un 35,1% de los votos. En el top 2 y aunque ya no ejerce en política se encuentra Inés Arrimadas con un 24%. Finalmente y en tercer lugar se encuentra Irene Montero.

Deportistas

Parece que los españoles tienen muy claro cuáles son sus deportistas más deseados. Este apartado masculino lo lidera Marc Márquez con un 30% de los votos. En segundo lugar Carlos Alcaraz, con un 22% y, finalmente Sergio Ramos en tercera posición con un 15,2%.

Alexia Putellas y Marc Márquez, los deportistas más deseados del 2025. (Fotos: Gtres)

En cuanto a la categoría femenina de deportistas, el oro se lo ha llevado Alexia Putellas con el 25,1%. Tras la futbolista, la tenista Paula Badosa con un 22,6% y el bronce ha sido para Ana Peleteiro, que ha alcanzado un 15,7% de los votos.

Músicos y actores

Para sorpresa de nadie, entre los actores más deseados del país se encuentra Miguel Ángel Silvestre (27,7%), Mario Casas (21,5%) y Maxi Iglesias (18,2%). En la lista de las mujeres destacan Ana de Armas en primera posición con un 19,7%; en segundo lugar Edurne (16,7%) y Úrsula Corberó, que ha obtenido un 15,9% de los votos.

Ana de Armas y Miguel Ángel Silvestre, los actores más deseados en España. (Fotos: Gtres)

Presentadores

Finalmente, la categoría de comunicación y medios ha generado mucha controversia -y también sorpresa-. Pese a las críticas que recibe por su ideología o su manera de presentar, David Broncano se ha alzado con el primer puesto con una victoria arrolladora del 30,4%. Tras el presentador de La Revuelta, Roberto Leal (25,9%) y Jesús Vázquez con el 18,4%.

David Broncano y Cristina Pedroche, los presentadores más deseados. (Fotos: Gtres)

En la lista femenina la ganadora por goleada ha sido Cristina Pedroche con un 25,6% de los votos. En segundo lugar Nuria Roca, que ha ganado la plata con el 23,5% y el bronce ha sido para Sandra Barneda, con el 12,5%.