Todo lo que se sabe de la nueva casa de la infanta Cristina en Barcelona

La infanta Cristina se ha convertido en una de las protagonistas de las últimas portadas de revistas del año 2025. La hermana del Rey Felipe VI ha sido fotografiada por las calles de Barcelona y, según ha trascendido, está ultimando los detalles de la mudanza a su nueva casa.

La infanta ha estado supervisando los trabajos de reforma de esta casa, ubicada en el exclusivo barrio de Pedralbes. Una reforma que ya ha terminado, aunque ahora queda amueblarla y ponerla a punto para instalarse allí. Esto permitirá a doña Cristina estar más cerca de sus hijos, sobre todo de Pablo, que reside también en Barcelona y cuyos progresos deportivos sigue con mucha ilusión.

La infanta Cristina con su hijo Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

La hija de los Reyes Juan Carlos y Sofía lleva muchos años viviendo en Ginebra, donde se trasladó con su familia tras un tiempo en Washington. Allí ha pasado la última etapa de su vida, incluso durante la estancia de Iñaki Urdangarin en prisión. Sin embargo, cada vez visita más España, debido en parte a que varios de sus hijos están aquí.

Así es la nueva casa de la infanta Cristina

Ha sido la revista Diez Minutos la que ha publicado las fotografías de doña Cristina supervisando algunos detalles de cara a instalarse de nuevo en Barcelona. Una ciudad que siempre ha sido muy especial para ella, ya que allí pasó algunos de los años más felices de su vida.

La infanta aprovechó las fiestas navideñas para hacer una visita al inmueble, poco después de ir a trabajar a la sede de la Fundación La Caixa. Lo hizo acompañada por el arquitecto que se encarga del proyecto y varios decoradores. Por el momento no se ha confirmado la fecha en la que se instalará en la vivienda, aunque todo apunta a que el traslado sería inminente.

La infanta Cristina en el partido de Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

Como ya hemos dicho, la casa está en el barrio de Pedralbes. Se compró en octubre de 2024, pero las obras no se iniciaron hasta enero de 2025. El precio de las viviendas en esta zona ronda los dos millones de euros. La reforma del piso ha sido total para adaptarlo a las necesidades de doña Cristina. Curiosamente, se encuentra en el mismo inmueble en el que vivió con Iñaki y con sus hijos. Está en una cuarta planta y tiene una superficie de algo más de 300 metros cuadrados. Un tamaño perfecto para que la hermana del Rey Felipe VI reciba visitas.

Según ha trascendido, en la reforma se ha apostado por dejar espacios abiertos, para que haya mucha luz. El salón tiene más de 100 metros cuadrados, chimenea y la cocina integrada, que cuenta con una espectacular encimera. La casa tiene tres habitaciones tipo suite. En la principal hay un baño integrado y un balcón. Hay otros dos baños y un cuarto de servicio. La decoración va a ser en colores claros, lo que aporta luminosidad a la vivienda.

Los planes de fin de año de la infanta

Se prevé que tanto doña Cristina como doña Elena pasen los próximos días en Emiratos Árabes, donde despedirán el 2025 con su padre. El Rey Juan Carlos celebra su cumpleaños el 5 de enero y, al igual que en años anteriores, es muy probable que celebre una gran fiesta rodeado de su círculo íntimo.