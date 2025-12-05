En una semana en la que Juan Carlos I ha vuelto a la primera línea mediática por la publicación de sus memorias y un inesperado vídeo que ha levantado ampollas en el Palacio de la Zarzuela, son muchos los datos que han aflorado acerca del día a día -pasado y presente- del padre de Felipe VI.

Este miércoles 3 de diciembre, coincidiendo con la publicación de Reconciliación en España -sus polémicas memorias-, además se emitía El precio de la Corona en Telecinco. Muchos profesionales han aportado detalles y puntos de vista distintos, entre ellos, el periodista José María Olmo, que habló de una amplísima colección de relojes que el emérito lleva años atesorando.

La amplia colección de relojes y sus precios

Los relojes son una de las grandes pasiones del que fuera Rey de España. En total, en su colección hay un total de 400 ejemplares entre los que predominan los Rolex, que es una de las firmas de alta joyería favoritas del monarca y que ha lucido en distintos momentos.

En esta imagen, Juan Carlos I luce un Rolex Submariner 1680. (Foto. Gtres)

El modelo Submariner 1680, que a día de hoy está descatalogado, tiene un precio de 20.000 euros y es uno de sus más habituales, como el Rolex Daytona -cuyo precio oscila entre los 42.500 euros y los 200.000- que lució en las regatas de Finlandia en 2015.

Juan Carlos I con un Rolex Daytona. (Foto: Gtres)

Finalmente, en su colección de Rolex, también es habitual ver a Juan Carlos I con el Rolex GMT-Master II (18.000 euros), un diseño que la firma de Suiza hizo a principios de los años ochenta y que llevó en mayo del 2022 en las regatas de Sanjenjo.

Juan Carlos luce en esta imagen el Rolex GMT-Master II. (Foto: Gtres)

Otro de los más destacados en la amplia colección del padre de Felipe VI es su famoso Richard Mille RM 009, valorado en casi 400.000 euros y que está pensando para que lo luzcan deportistas de élite. De hecho, es también una de las marcas favoritas de uno de sus grandes amigos, Rafa Nadal, que lo llevó en su duodécimo Roland Garros al que el emérito acudió junto a su hija, la infanta Elena.

Juan Carlos I con un Richard Miller, uno de sus favoritos. (Fotos: Gtres)

Breitling es otra de las marcas de relojes favoritas del monarca, también de lujo y que son conocidos por «la calidad, el diseño y el rendimiento», tal y como definen en su web. Al igual que el resto de estas joyas para coleccionistas, los precios no están al alcance de todo el mundo, ya que rondan entre los 6.000 euros y los 28.000 euros.

Breitling es otra de las marcas favoritas del monarca. (Fotos: Gtres)

En su caja fuerte de relojes, también destaca el Aviador Cronógrafo 41 TOP GUN de IWC Schaffhausen, de cerámica y correa de caucho negra con sistema EasX-Changue y que tiene un valor de 9.000 euros.

En esta imagen luce un reloj de Aviador Cronógrafo 41 TOP GUN de IWC Schaffhausen. (Fotos: Gtres)

Este capricho y lujo del Rey Juan Carlos, que no está al alcance de muchos de los ciudadanos de su patria, no solo refleja sus gustos, sino su pasión por el lujo. De hecho, aunque no ha lucido públicamente toda su colección, también destacan los relojes Cartier, los Patek Philippe y los Vacheron Constantin, tal y como desvelaron a El Confidencial fuentes cercanas al emérito.