El rey Carlos III condecora a la niñera española de los príncipes de Gales, María Teresa Turrión

Apenas dos días antes de que termine el año, el Palacio de Buckingham ha revelado la lista de personas que han sido reconocidas con diferentes honores por parte del rey Carlos III. Un listado en el que uno de los nombres ha llamado especialmente la atención en nuestro país. Se trata del de María Teresa Turrión Borrallo, la niñera que se ocupa del cuidado de los hijos de los príncipes de Gales.

La española ha sido una figura clave en la vida de Kate Middleton y el príncipe Guillermo desde que se incorporara a su equipo en 2014, pocos meses después del nacimiento del príncipe Jorge. Desde entonces ha estado siempre al lado de la pareja y se ha encargado del cuidado de los tres hijos del matrimonio. Es más, según algunas fuentes, ella es la responsable de que estén aprendiendo español y de la presencia de firmas españolas en sus armarios.

María Teresa Turrión en un viaje oficial. (Foto: Gtres)

Siempre discreta y sin llamar la atención, María Teresa Turrión Borrallo cuenta con una amplia formación. La española se formó en el prestigioso Norland College de Bath, del que proceden la mayoría de las niñeras que trabajan con las familias más importantes del Reino Unido, tanto de la realeza y de la aristocracia como de otros ámbitos de la sociedad.

La condecoración que le ha otorgado el rey

Según fuentes del Palacio de Buckingham, se ha concedido a María Teresa Turrión Borrallo la Medalla Real Victoriana. Se trata de una distinción que forma parte de la Real Orden Victoriana y que no depende del Gobierno. Aunque ya se ha anunciado esta condecoración, de momento la casa real no ha confirmado la fecha en la que se le hará entrega de la medalla, no obstante, cabe esperar que sea en una ceremonia en Windsor en la que esté presente el monarca. Cabe la posibilidad también de que sea el príncipe de Gales el que le entregue la condecoración en nombre del rey, pero esto es algo que sabremos más adelante.

Teresa Turrión con el uniforme del Norland College. (Foto: Gtres)

Un perfil discreto

Pese a que María Teresa Turrión siempre ha intentado mantener un perfil discreto, a lo largo de los años han sido muchas las citas oficiales en las que la hemos podido ver, pendiente en todo momento de los hijos de los príncipes de Gales. Una de las últimas ocasiones fue en el tradicional almuerzo previo a la Navidad que el rey ofreció en el Palacio de Buckingham y al que quiso invitar a la española. Turrión fue vista en el coche con el príncipe Guillermo, en el asiento trasero. Además de este compromiso, se la vio en el bautizo de Carlota en Norfolk y en algunos viajes oficiales.

Los otros condecorados

La española no ha sido la única trabajadora de la familia real a la que se ha reconocido con alguna distinción. También se ha querido agradecer el trabajo del conductor de los príncipes de Gales, de una de las damas de compañía de la princesa Ana, del equipo médico del rey Carlos III o de la antigua secretaria de Andrés Mountbatten-Windsor. Un gesto que ha llamado un poco la atención porque el hermano del rey Carlos III ya se encuentra completamente apartado de la familia real. Más allá de los trabajadores, se ha distinguido a rostros destacados del panorama británico, como es el caso de la actriz Cynthia Erivo, el actor Idris Elba y Warwick.