Aída Nízar, atrapada bajo las bombas en Abu Dabi: "Ojalá la embajada nos plantee un plan de repatriación"

Aída Nízar es uno de los rostros conocidos que se encuentra en Emiratos Árabes tras producirse el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y viceversa. El espacio aéreo de varios países de Oriente Próximo se ha visto obligado a cerrar debido a las represalias de dicho conflicto, lo que ha dejado atrapados a muchos españoles y famosos en la zona hasta nueva orden.

En un principio, la reportera de televisión aseguró a sus seguidores de Instagram que estaba muy tranquila, que «la situación estaba estabilizada» y que «no estaban bombardeando el país». De hecho, trascendieron unas imágenes en las que aparecía tomando el sol en el exclusivo Saadiyat Beach de Abu Dabi. Sin embargo, en las últimas horas, Aída parece haber cambiado de opinión debido a las novedades que mantienen en vilo a todas las personas que se encuentran en el país. Y en un nuevo vídeo, ha mostrado la verdadera angustia que está viviendo con esta convulsa y preocupante situación social y política.

«Ahora sí estamos siendo bombardeados. Hoy ha mandado el gobierno de Emiratos Árabes Unidos un comunicado en el que nos advierte de que se reservan el derecho a contraatacar al sentirse atacados. Y esto me provoca muchísima preocupación porque no es solamente que desee salir del país que tanto amo. Es que aquí reside lo que más quiero en mi vida, que es mi hermana con su maravillosa familia», comenzaba a decir con una voz entrecortada.

Añadía que, además, tiene un compromiso profesional con La cárcel de los gemelos— cuyo inicio es el próximo 15 de marzo— al que no quiere fallar porque es consciente de que son «millones de espectadores» los que esperan su participación en el reality. «Ojalá la embajada nos plantee un plan de repatriación porque la situación no es la que había el otro día cuando Aída tomaba el sol. En ese momento, la situación de peligrosidad no es la que hoy día se siente y se vive en Emiratos Árabes», explicaba.

Aída Nizar en el plató de ‘Gran Hermano VIP’. (Foto: Gtres)

Antes de concluir, Aída aprovechaba para pedir al gobierno de España ayuda y respuestas. «Somos muchos españoles los que estamos en esta situación. Que Dios y Alá nos protejan», decía visiblemente nerviosa, señalando que tampoco estaba recibiendo ningún tipo de información por parte de las aerolíneas. «Hoy he estado en el aeropuerto. La situación es caótica. La única línea que está operando de manera muy aleatoria es Etihad. La línea con la que yo viajaba no tiene ni tan siquiera una persona que te atienda», comentaba sin poder evitar las lágrimas. «En mis 50 años jamás he vivido una situación como la que hoy está viviendo Aída Nizar. Pido que recéis por nosotros. Por todos los seres humanos que ahora mismo estamos en territorio hostil», concluía.