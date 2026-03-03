Todo el mundo mira al Rey Juan Carlos pero, ¿dónde está Froilán?

En medio del conflicto que se ha generado en Oriente Próximo a raíz del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán— ocurrido el pasado sábado, 28 de febrero— todas las miradas se han centrado en los españoles que se encuentran en zona de peligro. Entre ellos, figura el nombre del Rey Juan Carlos, quien se trasladó a Abu Dabi en agosto de 2020 sin fecha de regreso. A pesar del convulso momento que atraviesa la ciudad en la que reside el que fuera monarca de nuestro país, la revista del saludo anunció que fuentes cercanas aseguraban que se encontraba «tranquilo y a salvo». No obstante, hacían hincapié en que de ahora en adelante «todo podía pasar» dada la gravedad de la creciente tensión en el golfo Pérsico. Es por ello por lo que por su seguridad, el padre del Rey Felipe VI ha sido trasladado temporalmente al Four Seasons Abu Dhabi, uno de los hoteles más exclusivos de la capital emiratí, donde permanecerá durante esta etapa de inestabilidad. Pero, ¿dónde está Froilán?

Las últimas informaciones de las que disponemos sitúan al hijo de la infanta Elena en Abu Dabi. El joven se mudó junto a su abuelo en febrero de 2023 con el objetivo de alejarse del ruido mediático de nuestro país —donde no paraba de protagonizar constantes polémicas— y continuar su trayectoria profesional de la mano de la Empresa Nacional de Petróleo. Desde allí, han sido pocos los detalles que han trascendido de su vida y, de la misma manera, se desconoce cuáles han sido sus movimientos tras el conflicto que tiene a medio planeta en vilo. No obstante, lo cierto es que las posibilidades con las que cuenta no son multitudinarias. Y es que, o de manera inteligente se ha mudado junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, al hotel mencionado, o por consiguiente, ha preferido mantenerse en el apartamento donde se asentó cuando decidió dejar atrás su vida en España.

Froilán y el Rey Juan Carlos en el funeral de Constantino de Grecia. (Foto: Gtres)

En el caso de que Froilán haya decidido no acompañar a su abuelo al exclusivo hotel citado, se encontraría en el piso que comparte actualmente con un compañero de trabajo. Según pudo saber la revista Semana, en un principio se independizó solo, pero para vivir de una manera más holgada, económicamente hablando, dos años después decidió compartir vivienda con otra persona.

Froilán por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, es todo un misterio los movimientos que realizarán abuelo y nieto de cara a los próximos días, pero lo cierto es que están situados en una gran encrucijada. Cientos de españoles están atrapados de la misma manera que ellos en Emiratos Árabes debido al cierre del espacio aéreo por el ataque descrito en líneas arriba. Es por ello por lo que, si Juan Carlos o Froilán finalmente pueden regresar a España de manera preferencial, puede provocar un gran debate social.