Toda la verdad sobre la vida de Froilán en Abu Dabi: sin intención de volver y feliz junto a su abuelo

Fue en febrero de 2023 cuando la vida de Froilán dio un giro de 180 grados. Tras protagonizar constantes polémicas mediáticas en nuestro país, el hijo de la infanta Elena decidió trasladarse a Abu Dabi junto a su abuelo, Juan Carlos I. Desde entonces, ha continuado su trayectoria profesional de la mano de la Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dabi, manteniendo su faceta personal bajo el más estricto hermetismo. Sin embargo, en las últimas horas, varias informaciones trascendidas han apuntado que no estaría del todo cómodo allí y que se estaría planteando regresar a España, asegurando que se sentía «sin escapatoria» y desmotivado por un trabajo que considera aburrido. Pero nada más lejos de la realidad. Según la revista del saludo, el nieto del Rey emérito se encuentra satisfecho con su vida en Emiratos Árabes Unidos y valora muy positivamente esta etapa.

Siguiendo las líneas de dicho medio, el hermano de Victoria Federica está contento y le gusta su vida en Abu Dabi, ya que la considera como una gran oportunidad profesional que le permite tanto ampliar su formación en comunicación y business, como adquirir una experiencia laboral en un entorno internacional. Además, a esto se suma que es el único privilegiado de los Borbón que puede pasar más tiempo junto a su abuelo, a quien siempre se ha mostrado muy cercano.

Froilán y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

A pesar de que parece que ha encontrado su sitio en Emiratos Árabes, lo cierto es que, como es lógico, también echa mucho de menos España, sus costumbres y su gastronomía. Es por ello por lo que siempre que tiene oportunidad vuela hasta aquí para visitar a sus seres queridos. Aun así, entre sus planes no se encuentra regresar a su país natal en los próximos meses, tal y como habían indicado otras informaciones recientemente. De hecho, podría ser que no lo hiciera ni en Navidad. Y es que, según ha señalado ¡Hola!, es probable que se quede junto a su abuelo en estas fechas tan señaladas para que no se quede solo. Algo con lo que el que fuera jefe de Estado estará muy contento, ya que, según las propias declaraciones que ha ofrecido en sus memorias, le encanta pasar tiempo con el joven. «Es muy considerado conmigo. Me conmueve su preocupación. Hasta ahora, mi papel era cuidar de los demás. Ahora es él quien se preocupa por mí. Los papeles se invierten. Su compañía me regocija y su amabilidad me conmueve. A pesar de las vicisitudes de la Corona, seguimos siendo una familia», expresaba.

Froilán en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

Aun así, tal y como recoge ¡Hola! existe la posibilidad de que, aunque no sea en las fechas clave, las infantas Elena y Cristina junto a algunos de sus hijos (entre los que se encontraría Victoria Federica), viajen hasta Abu Dabi para disfrutar de algunos días de las vacaciones de Navidad.