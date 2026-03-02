Mario Casas ha demostrado que no necesariamente tiene que ganar un Goya para ser protagonista de la gala del cine español. El actor no se llevó la estatuilla por su nominación a Mejor Actor Protagonista en esta edición, pero sí que pasó por el photocall donde dejó numerosos titulares. Sin embargo, el más destacable fue cuando le preguntaron por una futura boda con Melyssa Pinto, con la que lleva un año de relación sentimental. Precisamente, la joven también ha querido pronunciarse al respecto. No sobre su paso por el altar, sino sobre la relación que mantiene con Heidi Sierra, su suegra y la mujer que acompañó a su novio a este evento.

Melyssa Pinto descubre la relación que tiene con su suegra

Heidi, la madre de Mario Casas, acaparó los flashes en la noche del cine español. La progenitora de los hermanos Casas, que lució un impresionante vestido largo de lentejuelas ajustado, pudo disfrutar, no solo de la gala de los Goya, sino de la actuación en directo de su nuera, Ana Mena.

Horas después de la entrega de galardones, el actor protagonista de Palmeras en la Nieve compartía un carrete de imágenes en las que aparecía luciendo su traje y, por supuesto, presumiendo de la mejor compañía: su madre.

Melyssa Pinto aclara qué relación mantiene con su suegra. (Foto: Redes Sociales)

Un posado al que Melyssa Pinto ha reaccionado. A través de sus historias temporales, la creadora de contenidos ha compartido el posado de su novio y de su suegra con un mensaje en el que deja claro que es una más del clan y de la buena sintonía que tiene con Heidi Sierra. «La pareja más bonita de los Goya», escribía la joven.

¿Boda a la vista?

Esta publicación de Melyssa llegó solo horas después de que Mario Casas posara en la alfombra roja. Entonces, el actor tenía la esperanza de llevarse a su casa el Goya. De hecho, tuvo claro a quién se lo dedicaría: «No va a faltar a mi madre, a mi hermano, a mi familia y lo que sí que lo dije, en casa y me encantaría que me lo diesen por algo es público, lo dije desde casa en su día y me gustaría reiterarme en que gracias, porque me siguen acompañando, hacen que esté aquí y eso es la gente que te sigue. Me encantaría que me lo diesen para dedicárselo al público».

Mario Casas con su madre. (Foto: Gtres)

Entonces, los micrófonos de Gtres no quisieron perder la oportunidad de recordarle a Melyssa: «Al final os veremos antes en el altar que en una alfombra roja». Una pregunta que arrancó una risa a Casas: «Hoy ha venido mi madre, eh, pero si no me lo han dado, a quién se lo voy a dedicar. Claro que me pongo nervioso y colorado».

«¿Pero te has puesto nervioso porque habrá boda pronto?», le preguntaron los medios presentes. «No, pero… Me quieren casar, son los 40 años de los 40 Goya, cumplo 40 este año. Qué maravilla», contestó el actor con una carcajada.