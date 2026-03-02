A tan solo dos semanas de los premios de cine más importantes del mundo, los Premios Oscar, el Shrine Auditorium and Expo Hall ha desplegado su alfombra roja para celebrar los Actor Awards -anteriormente conocidos como los SAG Awards-, unos galardones otorgados por el sindicato de actores de Estados Unidos y que suponen la antesala de la gran celebración de los intérpretes de este mencionado país. Como en casi todos los photocalls del país del norte de América, numerosas celebrities -más allá de actrices-, han lucido sus mejores looks en esta alfombra que ha confirmado el paso por el altar de Zendaya y Tom Holland.

Los siete mejores looks de los SAG Awards

Una de las invitadas que más sensación ha causado en la alfombra roja ha sido Demi Moore. La protagonista de La sustancia ha acaparado todas las miradas con un vestido de Schiaparelli de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de escote palabra de honor, entallado una espalda voluminosa y cola de plumas.

Demi Moore. (Foto: Gtres)

Otra de las celebrities mejores vestidas -como es habitual en cada una de sus apariciones en una alfombra roja- ha sido Irina Shayk. La modelo, siempre que su agenda se lo permite, acude a los galardones del séptimo arte, como ha sido en esta ocasión. La ex de Bradley Cooper, al más puro estilo Jessica Rabbit, ha aparecido con un look de escándalo y sexy con apertura en el escote en forma de corazón, abertura en la falda y que ha complementado con unos guantes de cuero negro.

Irina Shayk. (Foto: Gtres)

Otra de las actrices que ha causado sensación en la alfombra roja ha sido Jenna Ortega. La actriz protagonista de Miércoles ha aparecido con un vestido de la colección Otoño/Invierno 2026 de Christian Cowan de tipo lencero que ha complementado con unas medias y sandalias de tacón con plataforma de Jimmy Choo.

Jenna Ortega. (Foto: Gtres)

Emma Stone ha sido también una de las grandes vestidas de la noche de los SAG Awards. La actriz de Bugonia -que está nominada a Mejor Actriz en los próximos Premios Oscar-, ha optado por un vestido a medida bordado a mano y de gasa lila firmado por Louis Vuitton.

Emma Stone. (Foto: Gtres)

Sofia Carson, una de las actrices del momento debido a su papel protagonista en Mi año en Oxford, ha acaparado también todos los focos de la alfombra roja con un traje dos piezas de corsé y una voluminosa falda de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Elie Saab.

Sofia Carson. (Foto: Gtres)

Fiel a su elegante -pero llamativo- estilo, Gwyneth Paltrow -que en la gala se ha sentado muy cerca de su ídolo, Jacob Elordi-, ha optado por un vestido de encaje con un escote muy pronunciado y falda con volumen de Givenchy.

Gwyneth Paltrow. (Foto: Gtres)

Finalmente, entre las mejores vestidas destaca Kate Hudson que, como si de una novia se tratase, ha lucido un vestido de inspiración nupcial de Valentino.

Kate Hudson. (Foto: Gtres)

Esta gala ha dejado cuando menos looks de escándalo que no han pasado desapercibidos y que podrían ser algunos guiños a los posibles estilismos de estas actrices en los Premios Oscar.