Luis Astolfi padece esclerosis lateral amiotrófica. El jinete, una de las figuras más destacadas del mundo de la hípica, ha confirmado la noticia en una entrevista en la que ha explicado que se encuentra bien. «La gente no sabe nada, noto un poco el habla y un brazo un poco peor, pero no tengo dolor», ha dicho el sevillano, que ha comentado que sigue trabajando porque considera que es una de las mejores cosas que le pueden pasar. Precisamente por eso, mientras la situación se lo permita, continuará montando.

La esclerosis latera amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva a las neuronas motoras hasta provocar atrofia y parálisis, así como dificultad para hablar, tragar y, en etapas avanzadas, problemas respiratorios.

Luis Astolfi en un acto público. (Foto: Gtres)

Los síntomas son solamente motores y no afectan a otros ámbitos como la vista, la sensibilidad o la consciencia. Es una enfermedad progresiva, sin remisiones, en la que la debilidad va a emporando de manera continua. Algunos tratamientos ayudan a reducir los síntomas, pero en general la esperanza de vida tras el diagnóstico suele ser entre tres y cinco años. Es la misma enfermedad que padecía Eric Dane, fallecido recientemente.

Ha sido en una entrevista en El Pespunte donde el amigo de la infanta doña Elena ha revelado la noticia. Según ha explicado Luis Astolfi, por ahora la enfermedad no le está afectando demasiado. Aunque tiene cierta debilidad, sigue manteniendo su autonomía: «Solamente me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien. No soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, habrá que afrontarlo y adaptarse, y punto», ha dicho el jinete, que sostiene que de momento puede valerse por sí mismo para todo.

A sus 66 años, el sevillano sigue desarrollando su actividad en el entorno de la hípica, aunque ya lleva tiempo sin competir. «Me dedico a trabajar porque me apasiona mi trabajo y me encanta ayudar a mucha gente del mundo del caballo que al principio no sabe muy bien de qué va este mundillo», ha dicho Astolfi, que está encantado con esta faceta más pedagógica. Por ahora no piensa en bajarse del caballo, aunque es algo que en algún momento llegará. Sin embargo, él prefiere afrontar la situación de la manera más optimista posible: «No me planteo nada que no sea positivo», asegura Astolfi, que prefiere ir paso a paso.

La infanta Elena y Luis Astolfi juntos. (Foto: Gtres)

Su última aparición pública con doña Elena

Muy amigo de la infanta Elena, fue el pasado otoño cuando se vio por última vez a Luis Astolfi en un acto público junto a la hermana del Rey Felipe VI. Un encuentro que se produjo en Sevilla, en el Real Club Pineda, un lugar muy especial para el jinete -fue allí donde comenzó su pasión por la hípica-. Astolfi fue homenajeado por parte del Ayuntamiento de la capital andaluza en un acto al que no faltó la duquesa de Lugo. El jinete y la infanta se conocen desde hace décadas, de hecho, él ha sido su maestro y consejero a lo largo de los años.

La cuestión de la ley ELA

A raíz de esta revelación, durante la entrevista se le ha preguntado por la cuestión de la ley ELA y todo el debate político que ha generado. El jinete ha preferido mantenerse al margen, aunque sí que ha dicho que es consciente de todas las promesas del Gobierno para las personas afectadas por esta enfermedad, pero tiene el foco puesto en su caso particular y su evolución personal. «La verdad es que yo estoy siempre muy al margen de la política, no por nada, sino porque cuando estás trabajando todo lo que puedes, tienes poco tiempo para pensar en estas cosas», ha sentenciado.