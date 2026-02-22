El mensaje que Eric Dane dejó a sus hijas antes de morir: "El presente es lo único que tenemos"

La muerte de Eric Dane hace unos días ha conmocionado no solamente a sus seguidores, sino también a toda la industria del entretenimiento. El actor era uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, sobre todo por sus papeles en la inolvidable serie Anatomía de Grey o por uno de sus últimos trabajos, como padre de Jacob Elordi en Euphoria. Su muerte se ha producido apenas un año después de que se confirmara que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad implacable para la que de momento no hay cura.

Ahora, pocos días después de su fallecimiento ha salido a la luz una entrevista que concedió antes de morir y que él mismo deseaba que se emitiera de. Manera póstuma. Unas declaraciones que forman parte de la serie documental Netflix Famous Last Words, n las que el intérprete habló sobre su lucha contra la enfermedad, pero también de otras cuestiones más personales, incluida su ex pareja, Rebecca Gayheart o sus hijas. De hecho, quiso dejar un mensaje muy claro para ellas.

Eric Dane durante la entrevista. (Foto: Netflix)

Las palabras de Dane a sus hijas

Vestido de negro y demostrando una enorme serenidad a pesar de su delicada circunstancia, el intérprete se dirige de manera directa a sus dos hijas, Billie y Georgia.

«Estas palabras son para vosotras. Lo intenté, a veces tropecé, pero lo intenté. En general lo pasamos bien, ¿no?», comienza diciendo el actor, que hace una enumeración de algunos momentos y recuerdos que tiene de planes familiares antes de recalcar lo que quiere transmitirles.

«Quiero deciros cuatro cosas que aprendí de esta enfermedad y no quiero que me oigáis, sino que me escuchéis con atención», sentencia el intérprete. «Lo primero, vivid ahora, en el presente, es lo único que tenéis. Enamoraos, no solamente de alguien -que es algo que os recomiendo-, pero también de una pasión, algo que adoréis, como yo la actuación. Elegid a vuestros amigos de manera sabia, porque ellos estarán allí cuando más lo necesitéis. Por último, luchad siempre con todas vuestras fuerzas, nunca os rindáis».

Eric Dane con Rebecca Gayheart en un acto. (Foto: Gtres)

El documental se grabó el pasado mes de noviembre, cuando el estado del actor ya era bastante grave y probablemente él mismo ya era consciente de que su final estaba muy cerca.

El gran amor de su vida

Además de dirigirse a sus hijas, en esta entrevista Eric Dane también ha hablado de su ex pareja, la también actriz Rebecca Gayheart. El intérprete ha reconocido que desde el primer momento supo que ella iba a ser la mujer con la que se iba a casar y de hecho, ha revelado que nunca más ha estado enamorado de nadie como lo estuvo de ella: «Conocí a Rebecca y le dije su amiga que me iba a casar con ella. Ella no se lo tomó en serio, porque Rebecca estaba prometida y llevaba con su novio desde los 15 años. Cuatro años después, me casé con ella. Sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella. Era lo que tenía que pasar», ha dicho en esta entrevista.