La cara más oscura de Sarah Ferguson: de su amor por Epstein a su lado más tóxico

Sarah Ferguson, ex duquesa de York, se encuentra actualmente en paradero desconocido, envuelta en un halo de escándalo que amenaza con eclipsar incluso su larga historia en la Casa Real británica. Tras las últimas filtraciones de correos electrónicos que la vinculan con Jeffrey Epstein, el lado más oscuro de Ferguson ha salido a la luz, mostrando un patrón de ambición, dependencia económica y decisiones cuestionables que han erosionado su reputación durante décadas.

Aunque su ex marido, el ex príncipe Andrés de Inglaterra, acapara los titulares por su detención por «mala conducta en un cargo público», es Ferguson quien encarna la complejidad de esta historia. Sus correos con Epstein, fechados entre 2009 y 2010, revelan un vínculo estrecho que iba más allá de la simple ayuda económica: Epstein financiaba no solo su estilo de vida, sino también sus planes empresariales, y Ferguson respondía con afecto y gratitud en palabras que hoy resultan inquietantes. En uno de esos correos, se dirigía a él como «amigo supremo, generoso e incondicional», semanas después de haber declarado públicamente que su relación con él había sido «un error de juicio gigantesco».

Sarah Ferguson en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La necesidad de dinero y el deseo de mantener un nivel de vida digno de la realeza llevaron a Ferguson a decisiones extremas. En 2010, fue grabada en el escándalo del cash-for-access, aceptando un adelanto de 40.000 libras para facilitar el contacto de un empresario con Andrés. Solo un año antes, Epstein había asumido pagos para saldar sus deudas y cubrir gastos personales de Ferguson, incluyendo billetes de avión para ella y sus hijas. Historias como estas revelan un patrón de dependencia económica que se repite a lo largo de su vida post-realeza, con Ferguson recurriendo sistemáticamente a aliados millonarios para sostener su estilo de vida extravagante.

El historiador Andrew Lownie, autor de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, asegura que la cifra que Ferguson recibió de Epstein podría ascender a cientos de miles de dólares, mucho más de los 15.000 libras que ella admitió públicamente. Su ambición la llevó incluso a involucrar a Epstein en sus proyectos empresariales: la marca Mothers Army, destinada a promover el empoderamiento femenino, contaba con planes para que el financiero se convirtiera en accionista mayoritario, con Ferguson recibiendo un salario sustancial y estableciendo su residencia en Nueva York.

Sarah Ferguson y Beatriz de York. (Foto: Gtres)

Esta faceta tóxica de Ferguson no se limita al dinero. Sus correos muestran un patrón de manipulación sutil: disculpas estratégicas, agradecimientos efusivos y un manejo calculado de su imagen pública, todo para mantener acceso a recursos y estatus. Mientras tanto, su vida personal también ha sufrido los efectos de estas decisiones. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, se han visto implicadas indirectamente en estos episodios, lo que ha tensado las relaciones familiares y complicado aún más la narrativa pública de Ferguson como madre y figura real.

A sus 66 años, Ferguson enfrenta una encrucijada. Sus antiguos contratos se han cancelado, sus empresas cerradas y sus colaboraciones benéficas interrumpidas. Según informes, ha admitido a su entorno que necesita trabajo y dinero, mientras mantiene un perfil bajo en Emiratos Árabes Unidos, lejos de los focos que antes la ensalzaban. La misma mujer que fue vista como un soplo de aire fresco para la familia real hoy se encuentra atrapada en la sombra de sus propios errores, en un escenario donde sus decisiones pasadas la persiguen y su legado se tambalea.