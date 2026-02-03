El futuro de Sarah Ferguson en medio de los nuevos datos sobre el caso Epstein

La publicación de cientos de archivos relacionados con el caso Epstein ha supuesto un nuevo varapalo para la imagen del ex príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III ya ha perdido sus títulos y honores y se le ha ordenado salir de la que ha sido su casa los últimos años. No se espera que le veamos en público nunca más y la relación con sus hijas está en la cuerda floja, sobre todo, con Eugenia, que no le perdona su vinculación con el pederasta. Sin embargo, además de Andrés, también su ex mujer ha estado muy vinculada a Epstein y su futuro está mucho menos claro que el del ex duque.

La que fuera nuera del rey Carlos III es otra de las personas que aparece relacionada con el magnate en todo el material que se ha ido publicando en los últimos meses. Su vinculación con Epstein, incluso después de su entrada en prisión, ha afectado gravemente a su imagen, hasta el punto de que nadie quiere contar con ella. La diferencia es que Sarah no tiene el respaldo de la familia real para que le busque una salida de cara a la etapa final de su vida.

Sarah Ferguson en Windsor. (Foto: Gtres)

Más sola que nunca

Mientras que, salvo que haya cambios, Andrés se va a instalar en una residencia en Sandringham pagada por el rey Carlos III, para Sarah Ferguson no hay planes alternativos. Antes de la retirada de los títulos se habló de la posibilidad de que se cediera Frogmore Cottage a Andrés y Adelaide Cottage a Sarah, pero el rey se negó. Aunque Fergie nunca se ha separado de Andrés, la pareja está divorciada y no tiene ninguna vinculación real con los Windsor.

Según algunos medios, en estos momentos la relación entre los ex duques sigue siendo buena, pero la convivencia entre ambos ya no va a continuar. El desalojo del Royal Lodge pone fin a muchos años de una relación atípica en la que uno ha sido el mejor apoyo para otro. Ahora Fergie tendrá que buscar una alternativa no solamente para residir, sino también para mantener su ritmo de vida.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés en Londres. (Foto: Gtres)

Sarah llevaba instalada en el Royal Lodge desde que en 2008 un incendio destruyó Dolphin House la casa en la que había empezado a vivir de manera independientes. Antes de eso, también residió con Andrés en Sunninghill Park antes de mudarse al Royal Lodge.

Aunque todavía no hay información oficial, algunos medios apuntan a que Fergie quiere continuar viviendo en Windsor, pero está teniendo problemas para encontrar casa. Además, también se valora la opción de que se mude con alguna de sus hijas, o incluso con su hermana, que vive en Australia.

Falta de recursos

Al problema de la vivienda se suma la escasez de recursos que tiene la ex duquesa ahora que todas las organizaciones con las que colaboraba y la editorial que publicaba sus libros le han dado la espalda. Según varios medios, Fergie ya tiene varias ofertas para contar su versión en un libro que podría dejar el del príncipe Harry en un cuento infantil. Sin embargo, parece que todavía no ha recibido una oferta que esté a la altura de sus expectativas.