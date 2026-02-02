El escándalo de Jeffrey Epstein sigue generando titulares varios años después de la muerte del magnate. El pederasta se convirtió en una de las personas mejor relacionadas del mundo, con amistades que incluían a empresarios, políticos y miembros de la realeza. Hoy su nombre sigue dando sorpresas, las últimas por los nuevos documentos que ha publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que muestran, entre otras cosas, al ex duque de York en una actitud inapropiada a cuatro patas mientras una mujer yace inconsciente en el suelo. A esto hay que añadir que otra víctima le acaba de acusar de abusos.

Sin embargo, el hermano del rey Carlos III no ha sido el único que se ha visto salpicado por este escándalo. Su ex esposa, Sarah Ferguson, también tuvo una relación estrecha con Epstein, incluso después de que fuera encarcelado. Según medios británicos, en 2011 le mandó un correo en el que se disculpaba por haberse distanciado de él. Por cierto, el magnate le había prestado una importante suma de dinero. Andrés ha perdido sus títulos y honores, con Sarah nadie quiere contar ahora.

Ficha policial de Jeffrey Epstein. (Foto: Gtres)

Mette-Marit, en jaque

También la princesa Mette-Marit de Noruega es otra de las royals que aparecen en los documentos. La esposa del heredero de Harald está en uno de sus momentos más delicados, a la espera de un trasplante de pulmón y con su hijo mayor a punto de enfrentarse a los tribunales, por lo que lo de Epstein es un nuevo varapalo que pone su imagen aún más en jaque.

La esposa de Haakon de Noruega que, en los últimos años había logrado dejar atrás su polémico pasado, llegó a alojarse en casa de Epstein según aparece en los documentos. Una casa en la que se cometieron delitos sexuales. Además, intercambió con él correos electrónicos en los que le define como alguien encantador y llega a hablar de París como una ciudad perfecta para el adulterio.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres)

La princesa ha emitido un comunicado oficial en el que se ha disculpado por su actitud en el pasado y ha recalcado que se siente muy arrepentida por haber estado en contacto con él y por el «escaso juicio que mostró». Estas revelaciones han hecho que muchos se planteen si Mette-Marit es adecuada para ser reina consorte en el futuro.

De Bélgica a Dinamarca

En los documentos se habla también del hermano polémico del rey Felipe de los belgas, el príncipe Lorenzo. Según ha trascendido, no hubo relación directa entre ambos, pero Epstein sí que le pasó a su asistente el contacto de Lorenzo. De la misma manera, medios daneses aseguran que la figura del rey Federico también se recoge en los documentos. En un correo de 2012, un contacto de Epstein dice que iba a estar en Dinamarca y que debería conocer al heredero. También aparece el hijo mayor de la reina Margarita en una lista de invitados a una cena, pero no se sabe si fue.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Además, antes de que se publicaran estos documentos, ya se habló de la vinculación de Epstein con la princesa Sofía de Suecia. En este caso, un correo de 2010 muestra la fotografía de la princesa en un momento en el que todavía no era princesa. El magnate quiso invitarla a visitarle, pero según fuentes oficiales ella rechazó el ofrecimiento. No obstante, sí que aclararon que coincidieron en algunas ocasiones.