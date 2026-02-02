Arranca el juicio de Marius Borg en medio del vergonzoso escándalo de su madre, Mette-Marit

Este martes, 3 de febrero, dará comienzo el juicio contra Marius Borg (29) en el Tribunal del Distrito de Oslo. Será allí donde el hijo de Mette-Marit comparecerá ante el juez y responderá a más de una treintena de cargos —cuatro de ellos por supuestas violaciones y otros tantos por maltrato físico y psicológico a algunas de sus ex parejas y tráfico de drogas—. Según lo trascendido, el joven se puede enfrentar a 16 años de cárcel pero no será hasta el próximo 13 de marzo (fecha prevista para el fin del proceso judicial) cuando se tome una decisión y se llegue a una sentencia final.

Por ahora, son pocos más los detalles que se conocen al respecto, pero, como era de esperarse, la expectación es máxima. De hecho, ya se han acreditado cerca de 200 periodistas para cubrir el juicio. Y es que, aunque Marius Borg no ostenta ningún título de cargo oficial ni forma parte de la Casa Real de Noruega (tal y como se ha encargado de destacar el príncipe Haakon a través de un comunicado oficial), lo cierto es que este escándalo ha empeñado en cierta manera la imagen y el prestigio de la familia real.

Marius Borg. (Foto: Gtres)

Los miembros de la institución han optado por mantenerse en un discreto segundo plano desde el principio, pero las últimas informaciones que ha protagonizado Mette-Marit han dado un giro de 180 grados en esta forma de actuar. Y es que en los últimos días, la mujer del príncipe Haakon ha admitido que pasó unos días en la polémica mansión de Jeffrey Epstein, el magnate que estuvo vinculado con varios delitos sexuales contra menores en 2005. La amistad entre ambos era conocida desde 2019, pero parece que su relación fue mucho más intensa de lo que nunca se había admitido, algo que se ha confirmado tras salir a la luz ciertos documentos que lo corroboran.

Ante el escándalo, Mette-Marit no ha optado por el silencio y a través del medio noruego NRK ha confesado que considera que es «vergonzoso» y que «lo lamenta profundamente». «Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor los antecedentes de Epstein y por no haber comprendido antes qué tipo de persona era», explicaba. Añadía que pasó cuatro días en la mansión del magnate y que por aquel entonces no sospechó nada raro, así como también ha expresado su «profunda compasión y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Epstein».

Marius Borg con su madre, la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres).

Caroline Vagle, reportera especializada en la realeza de la revista noruega Se og Hør, ha admitido a El País que «el apoyo a la monarquía noruega ha disminuido» desde el inicio de los problemas de Borg en el verano de 2024, pero sostiene que la institución «sigue siendo fuerte». ¿Habrá experimentado un mayor batacazo tras las declaraciones de Mette-Marit en plena cuenta atrás para el inicio del juicio de su hijo?

El comunicado de Haakon de Noruega antes del juicio de Marius Borg

Por ahora, Haakon de Noruega no se ha pronunciado sobre la amistad que en su día mantuvo su actual mujer con Jeffrey Epstein. Sin embargo, sí que quiso hacerlo para dejar claro cuál iba a ser la hoja de ruta que llevaría la Casa Real una vez comenzara el juicio contra Marius Borg.

El príncipe Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

En primer lugar, ha anunciado que ni él, como príncipe heredero, ni la princesa Mette-Marit —madre del acusado— «tienen previsto estar presentes en la sala», así como, por otro lado, tampoco tienen pensado realizar ningún tipo de comentario público sobre lo que vaya ocurriendo durante el proceso judicial. Además, también ha destacado que el trabajo y las funciones oficiales de la Familia Real continuarán durante el juicio», aunque en el caso de la princesa heredera, «permanecerá en su residencia privada a lo largo de las próximas semanas».