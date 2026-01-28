Haakon de Noruega sobre el inminente juicio de Marius Borg: "Él no forma parte de la Casa Real"

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo 3 de febrero, comenzará en el Tribunal del Distrito de Oslo el juicio contra Marius Borg, acusado de más de una treintena de cargos —cuatro de ellos por violación—. Como era de esperarse, la expectación es máxima y, en medio del revuelo mediático que ha generado, Haakon de Noruega ha querido pronunciarse públicamente sobre la hoja de ruta que llevará a cabo la Casa Real a través de un contundente comunicado.

«Pensamos mucho en todas las partes involucradas en este asunto. Esto les afecta a ellos, a sus familias y a quienes los aman. Nos preocupamos por ellos. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil», comienza a rezar el escrito. El príncipe continua expresando su confianza en el sistema judicial del país, señalando que estaba seguro de que «los responsables del juicio trabajarán para garantizar que se lleve a cabo de la manera más ordenada, correcta y justa posible».

Marius Borg y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Pero esto no ha sido todo. Y es que el punto más llamativo del comunicado ha sido cuando Haakon ha dejado más que claro que Marius Borg no forma parte de la Casa Real y que, por consiguiente, «es un ciudadano de Noruega que tiene las mismas responsabilidades que todos los demás, así como también los mismos derechos». Aun así, ha querido destacar que ellos siempre se alegrarán por él porque «es parte de su importante familia».

Por otro lado, el príncipe también ha querido aclarar varios puntos que desvelan cómo actuará la Casa Real durante los días que dure el juicio. En primer lugar, ha anunciado que ni él, como príncipe heredero, ni la princesa Mette-Marit —madre del acusado— «tienen previsto estar presentes en la sala», así como, por otro lado, tampoco tienen pensado realizar ningún tipo de comentario público sobre lo que vaya ocurriendo durante el proceso judicial.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega. (Foto: Gtres)

Por último, el comunicado también destaca que «el trabajo y las funciones oficiales de la Familia Real continuarán durante el juicio», aunque por ahora, «la princesa heredera tiene planeado permanecer en su residencia privada a lo largo de las próximas semanas». De esta manera, se confirma lo que ya adelantó la agenda real. Y es que los reyes Harald y Sonia, junto al príncipe Haakon, asistirán de manera oficial a los Juegos Olímpicos de invierno, los cuales se celebrarán desde el próximo 7 de febrero en Italia.

Al mismo tiempo, este comunicado ha anunciado que Mette-Marit tiene previsto mantenerse completamente en un discreto segundo plano, ausentándose de la vida pública mientras dure el juicio que hay preparado contra su hijo, Marius Borg. Cabe destacar que en los últimos meses, la mencionada ha sufrido un agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece, hasta el punto de que los médicos se están planteando si añadirla a la lista de espera para someterla a un trasplante de pulmón.