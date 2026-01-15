Crece la alerta por Mette-Marit de Noruega: el último motivo de preocupación

El príncipe Haakon de Noruega estrenó su agenda oficial de 2026 hace unos días con un acto en Lillestrøm. Después de unos días de descanso, el heredero al trono retomó sus compromisos oficiales asistiendo a la conferencia anual de la Organización Nacional de Asuntos Económicos. Se trata de una importante cita que ha reunido a líderes empresariales y políticos y que este año se ha centrado en la innovación, la seguridad y el papel de Europa en la geopolítica. Además, el príncipe participó en una mesa redonda con el director general de la Organización Mundial del Comercio y varios líderes empresariales noruegos.

Ha sido la primera cita oficial del hijo de los reyes Harald y Sonia de Noruega en este nuevo año. El primero de los muchos compromisos que tiene previstos para las próximas semanas, en un momento delicado para la familia real. El próximo mes de febrero, el hijo mayor de Mette-Marit tendrá que enfrentarse a los tribunales y responder por los cargos de los que se le acusa.

La ausencia de Mette-Marit

Aunque Haakon ya ha retomado su agenda, de momento no hay noticias de cuándo veremos a su esposa. La casa real anunció en el mes de diciembre que los médicos estaban valorando la posibilidad de que la princesa entrara en la lista para un trasplante de pulmón, debido a que la dolencia que padece desde hace años se había agravado. La fibrosis pulmonar crónica que sufre Mette-Marit ha condicionado mucho su actividad, con largos períodos de baja y tratamientos que ya no tienen el efecto esperado. No obstante, por ahora no se sabe cuándo podría llevarse a cabo la intervención. Una operación que todo su entorno sabía que tendría que producirse en algún momento.

Fuentes oficiales han confirmado que la princesa no tiene compromisos previstos en las próximas semanas. Una ausencia que se debe a su estado de salud, pero que coincide con los días previos al comienzo del juicio de su hijo mayor, Marius Borg.

En estos momentos, la esposa del príncipe Haakon está centrada en su salud y sus médicos están estudiando todas las posibilidades antes de que el trasplante se lleve a cabo. A pesar de que ella siempre ha intentado cumplir con su agenda y estar lo más comprometida posible, su delicado estado no le permite mantener una agenda normal en su posición y, mucho menos, seguir el ritmo del heredero.

Haakon siente el peso de la Corona

Pese a que el rey Harald de Noruega no tiene ninguna intención de abdicar, su estado de salud también es delicado. En los últimos años ha estado varias veces ingresado o de baja por enfermedad, lo que ha provocado que el príncipe Haakon tenga que asumir una regencia. Una responsabilidad recurrente que, sin embargo, no parece que vaya a hacerse definitiva. Mucho menos en un momento en el que la popularidad de la Corona está bajo mínimos y en el que la gran esperanza de la institución no son los príncipes sino su hija mayor, Ingrid Alexandra.

El doble sufrimiento de Mette-Marit

La princesa está viviendo uno de sus momentos más complicados. No solamente está preocupada por su salud, sino también por cómo se desarrollará el juicio contra su hijo mayor, que podría acabar en prisión. Marius Borg se sentará ante los tribunales a principios de febrero y las autoridades ya han dicho que no va a tener ningún tipo de privilegio.

Sobre su enfermedad, la princesa dijo hace algunas semanas que se sentía bastante mal. En unas declaraciones a la televisión noruega, Mette-Marit aseguró que le costaba mucho respirar y que no podía hacer esfuerzos, aunque esperaba poder seguir participando en algunos compromisos.