Crece la preocupación en Noruega por el estado de salud de la princesa Mette-Marit. La esposa del heredero al trono padece desde hace años una fibrosis pulmonar crónica que ha condicionado su agenda a lo largo del tiempo y que en los últimos meses ha empeorado. Por este motivo, desde la casa real han confirmado que se está barajando la posibilidad de que la princesa se someta a un trasplante de pulmón.

De momento no se ha confirmado si la operación se va a llevar finalmente a cabo y, de ser así, cuándo podría realizarse. Según explican fuentes oficiales, la enfermedad que padece la princesa le causa cicatrices en los pulmones que le provocan que la absorción de oxígeno se vea reducida, con los consecuentes problemas respiratorios.

Ingrid Alexandra de Noruega junto a Mette-Marit en el Nobel de la Paz. (Foto: Gtres)

En los últimos meses se ha sometido a una serie de tratamientos, así como a pruebas que demuestran que su evolución no ha sido la esperada. Por este motivo los médicos ya han comenzado a valorar la posibilidad de un trasplante de pulmón, como solución más adecuada para la princesa.

«Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios. De momento no se ha decidido cuándo la princesa entrará en lista de espera», ha confirmado Are Martin Holm, jefe de departamento de Neumología del Rikshospitalet, uno de los más importantes de Oslo.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres)

La esposa del príncipe Haakon de Noruega tiene cada vez una mayor necesidad de descanso debido a su condición de salud, pero, a su vez, ha demostrado su compromiso con la institución y su deseo de seguir trabajando. Por este motivo, desde la casa real han confirmado que su agenda se adaptará para que su salud no se resienta y pueda seguir desarrollando una parte de su labor oficial. De hecho, está previsto que asista a un almuerzo en el Palacio Real en el que también estarán presentes los reyes, el príncipe heredero y la princesa Ingrid Alexandra.

Desde que se hizo pública su enfermedad en 2018, el estado de salud de la princesa ha ido empeorando, por la propia dolencia y por los tratamientos a los que se ha tenido que someter. Sus bajas han sido recurrentes, así como sus ausencias de actos oficiales, pero no se tenía constancia de que la situación fuera tan grave como para llevarla a pasar por quirófano.

Marius Borg con Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega. (Gtres)

Un momento muy delicado

Este revés de salud le llega a la princesa en uno de los momentos más delicados de su vida. La imagen de la monarquía y, en especial, la suya y la del príncipe Haakon, se ha visto muy perjudicada por el escándalo que rodea a su hijo mayor, Marius Borg. El joven tendrá que enfrentarse a los tribunales a partir del próximo mes de febrero y los cargos que se le imputan son graves. Se hecho, es posible que se le condene a prisión.

Tanto los príncipes herederos como el resto de la familia real se han mantenido al margen de la situación de Marius quien, a pesar de que no es miembro de la institución ni tiene ningún título, sí que se ha beneficiado a lo largo de los años de algunos privilegios por haber crecido en la misma casa que la futura reina.