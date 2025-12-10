La princesa Ingrid de Noruega se ha convertido en la otra gran protagonista de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. El Ayuntamiento de la capital noruega ha acogido la celebración del acto de entrega de este importante galardón, que se ha concedido a María Corina Machado. La opositora venezolana no ha podido llegar a tiempo a la ceremonia, pero sí que ha conseguido abandonar el país de camino a Oslo. Ha sido su hija, Ana Corina Sosa, la que ha recogido el premio en su nombre.

Un emotivo acto que ha contado con la actuación del artista venezolano Danny Ocean, que ha interpretado dos temas en castellano con referencias al país que vio nacer a María Corina Machado y por cuya libertad lleva luchando años.

Ingrid Alexandra de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una presencia estratégica

Un año más, la familia real de Noruega ha presidido la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, con la diferencia de que este año, por primera vez, la princesa Ingrid ha acompañado a los reyes Harald y Sonia y a sus padres, los príncipes Haakon y Mette-Marit. La presencia de la princesa ha resultado en esta edición especialmente estratégica, debido a la delicada situación que atraviesa la imagen de la Corona por las polémicas de los últimos tiempos, sobre todo, a raíz del escándalo de Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit.

Ingrid de Noruega detrás de sus abuelos.

La nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega llegó hace pocos días de Australia, donde se encuentra estudiando en la Universidad de Sídney. Aunque se encuentra de vacaciones por Navidad, la princesa tiene una agenda cargada de citas oficiales. Un intenso calendario en el que muchos han visto una estrategia clara para fortalecer su imagen de cara al juicio de Marius Borg.

La princesa representa una nueva generación, limpia y alejada de las polémicas, algo que necesita mucho la Corona para desmarcarse de las polémicas y demostrar a los ciudadanos que el futuro será mejor. Mientras que la imagen de los reyes no se encuentra tan perjudicada -se asocia con la tradición y la estabilidad-, la de los príncipes herederos está en un mal momento y por eso es necesario fomentar la idea de que Ingrid es quien representa el futuro real de la Corona.

Un apoyo para Mette-Marit

La llegada de Ingrid a Oslo ha sido un soplo de aire fresco para su familia, sobre todo, para la princesa Mette-Marit. Además de la delicada situación de su hijo mayor, la esposa del príncipe Haakon de Noruega padece una dolencia crónica que en los últimos meses se ha agravado y que la ha llevado a hacer nuevos ajustes en su agenda. De hecho, ni siquiera va a participar en el tradicional banquete con motivo del Premio Nobel de la Paz. Un acto en el que sí está anunciada la presencia del príncipe Haakon.

Elegancia en blanco y negro

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la princesa Mette-Marit ha apostado por el blanco como color para su estilismo en la entrega del Premio Nobel de la Paz. La esposa del príncipe Haakon de Noruega ha elegido un conjunto de vestido y abrigo de líneas rectas en tono marfil. Un conjunto muy similar al que llevó en el año 2019. Lo ha combinado con unos zapatos de salón clásicos en nude.

La familia real Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por su parte, la princesa Ingrid ha elegido el negro como tono principal de su estilismo. La nieta de los reyes ha apostado por un elegante estilismo de corte lady, con falda de vuelo y chaqueta, muy al estilo del new look de Dior, que hacía contraste con el de su madre. La princesa ha estado sentada en medio de Haakon y Mette-Marit, justo detrás de los reyes. Ingrid ha llevado el cabello semirrecogido y un precioso lazo negro.

Especial atención a la reina Sonia, que ha reciclado el mismo estilismo que llevó hace unos años, en 2019. La esposa del rey Harald ha lucido una falda recta de color negro, una chaqueta roja y botas de caña alta.