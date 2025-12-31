Violeta Mangriñan desvela que en 2025 ha perdido a un bebé: "Todavía duele"

A pocas horas de terminar el 2025, los famosos están sacando a relucir su faceta más sensible. Tanto es así, que muchos de ellos están compartiendo con sus seguidores de las redes su balance del año, señalando los momentos más especiales que han vivido y los no tan agradables a los que se han tenido que enfrentar en los últimos meses. Entre todas estas confesiones, sin duda la de Violeta Mangriñán ha sido la más inesperada. Y es que la influencer ha desvelado que perdió a un bebé que esperaba y que, hasta ahora, no había sido capaz de contarlo porque era un episodio «que todavía le dolía».

«Haciendo resumen de 2025, he recordado que ahora mismo estaría a 2 semanas de parir a mi tercer hij@ y la verdad que pensaba que ya no, pero todavía duele», comenzaba a decir a través de su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece visiblemente afectada por el tema y con los ojos envueltos en lágrimas.

Historia de Instagram de Violeta Mangriñán. (Foto: Instagram)

«No todo ha sido bonito este 2025. Solo quería recordaros que no idealicéis todo lo que veis en redes. Todos pasamos momentos duros aunque no los compartamos todos. Si tu 2025 no ha sido como esperabas, espero que este 2026 consigas todo lo que te propones y sea el año que mereces», concluía.

Como no podía ser de otra manera, nada más sacar a la luz este duro episodio, Violeta no ha parado de recibir mensajes de ánimo y apoyo por parte de los internautas, siendo muchos de ellos los que se han preguntado cómo ha sido capaz de no contarlo nunca. Una actitud que la propia Violeta ha querido justificar. «Como hago con otras muchas cosas feas que me pasan, me callo para protegerme de aquellas personas que solo quieren hacer daño. La información es poder», sentenciaba.

Historia de Instagram de Violeta Mangriñán. (Foto: Instagram)

Por otro lado, al ver el revuelo que se había generado en torno a la noticia, la valenciana también ha querido publicar cómo vivió el aborto. «Lo peor fueron los 3 meses de sangrado. Después, la tristeza sin sentido y el insomnio que ni la medicina china me pudo ayudar a menguar. Pero soy una dura y una chica con mucha suerte y demasiados motivos para ser feliz. Ya me he arrepentido de haberlo contado, pero ahora ya está», expresaba. Para concluir, Violeta aseguraba que, a pesar de todo, su familia y sus amigas habían sido un pilar fundamental este año y que no tenía dudas de que «tenía a los mejores a su lado».