Los mejores looks de la historia de los Oscar: de Anne Hathaway a Julia Roberts

Ya está aquí la nueva eidición de los Premios Oscar. Siempre se consolidan como uno de los eventos más esperados del año y hoy es un momento perfecto para echar la vista atrás y analizar los looks que han marcado la historia de esta ceremonia. Vestidos espectaculares, apuestas arriesgadas y estilismos inolvidables han convertido esta cita anual en un show al que mira todo el mundo.

Algunas actrices han protagonizado posados que han tenido repercusión internacional. Uno de los más recordados es el de Audrey Hepburn, que en 1954 subió al escenario para recoger el premio a Mejor Actriz por su papel en Vacaciones en Roma, dejando una imagen que sigue siendo una referencia. Llevaba un vestido firmado por Hubert de Givenchy que fue muy replicado por otros diseñadores, sin embargo, muchos saben que la precursora fue esta mítica actriz.

Julia Roberts en los Oscars. (Foto: Gtres)

Décadas más tarde, la historia volvió a repetirse con otro look que quedó grabado en la memoria de todos. En 2001, Julia Roberts conquistó el Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en Erin Brockovich, protagonizando uno de los momentos más celebrados de la gala tanto por su discurso como por su elección de vestuario. La artista apostó por un vestido vintage de Valentino, teijo en terciopelo negro y adornado con un satén blanco que aportaban un toque muy elegante.

A continuación vamos a hablar de otros estilismos que dejaron al público sin palabras y que han inspirado a muchas actrices para vestirse en esta gala tan especial.

Angelina Jolie en 2009

Brad Pitt con Angelina Jolie en los Oscars. (Foto: Gtres)

La actriz apareció con un elegante vestido negro firmado por Elie Saab, una elección de líneas sofisticadas y tejido brillante que acaparó todas las miradas a su llegada a la gala. El look se completaba con unos llamativos pendientes de esmeraldas de la firma Lorraine Schwartz, una pieza de alta joyería que aportó un intenso toque de color y que terminó convirtiendo aquel estilismo en uno de los más memorables de la historia reciente de la alfombra roja.

Angelina Jolie todavía estaba casada con Brad Pitt, así que posó con él en la alfombra roja y la imagen dio la vuelta al mundo porque, en aquel momento, eran uno de los matrimonios más seguidos de la crónica internacional.

Anne Hathaway de Valentino

Anne Hathaway en los Oscars. (Foto: Gtres)

Entre los momentos más icónicos de la alfombra roja de los Oscars se encuentra la aparición de Anne Hathaway, quien ha protagonizado múltiples estilismos memorables a lo largo de los años. Uno de los más recordados fue cuando lució un elegante vestido firmado por Valentino, acompañado por el propio diseñador, lo que añadió un aire de sofisticación y glamour al conjunto.

La combinación de la delicadeza del diseño con la presencia de Hathaway convirtió aquel momento en el más comentados de la gala, consolidando su lugar como un referente de estilo. A partir de ahí empezó a realizar grandes campañas y actualmente Anne es un icono mundial.

El vestido dorado de Meryl Streep

Meryl Streep en los Oscars. (Foto: Gtres)

En 2012, la mítica actriz deslumbró con un vestido dorado de Lanvin que combinaba un aire ochentero con una elegancia atemporal. Con hombreras marcadas, drapeado frontal y un tejido brillante que captaba la luz en cada movimiento, aquel estilismo sigue siendo recordado como un ejemplo de cómo el glamour clásico puede reinventarse y mantenerse vigente incluso años después

Jada Pinkett en 2022

Jada Pinkett en los Oscars. (Foto: Gtres)

La actriz deslumbró en 2022 con un vestido verde esmeralda firmado por Jean Paul Gaultier, una creación drapeada y ceñida al cuerpo que realzaba su figura con elegancia. La falda voluminosa y la gran cola del diseño acaparaban todas las miradas. Iba acompañada de su marido, pero en ese momento el foco fue hacia ella.