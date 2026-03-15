Adiós a los vaqueros de siempre: el sustituto es el pantalón ‘globo’, mucho más cómodo, práctico y favorecedor

Sabemos que las modas vienen y van, y ahora se lleva nuevamente el pantalón globo, ese sustitutivo de los vaqueros que rompen esta temporada. al final es una prenda más cómoda, de variedad de colores, queda bien con todo tipo de ropa, favorece, y te los pones tanto para ir algo más elegante como para estar por casa.

Zara tiene algunos modelos que te van a gustar. Porque el pantalón globo, aunque para muchas una pieza algo extraña de llevar, acaba siendo la que gusta a todas. La que se identifica con los patrones actuales porque se lleva lo cómodo, funcional y que no resulte ajustado. De ahí que tantas mujeres se apunten a este pantalón que mantiene nuestra figura sea cual sea. Veamos algunos ejemplos de pantalón globo de Zara que ya puedes comprar.

El pantalón ‘globo’ que todas quieren

Pantalón balloon pinzas

Pantalón de tiro medio con trabillas. Bolsillos laterales y de plastrón en espalda. Detalle de pinzas en delantero. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Composición de este pantalón

100% algodón

Que contiene al menos:

20% algodón reciclado certificado RCS

65% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Lo tienes a un precio de 35,95 euros en cantidad de tallas. Corre antes de que se agoten.

Pantalón pijamero rayas zw collection

Cuando se trata de habla de comodidad, entonces este modelo es el que más lo define. Es una prenda confeccionada en hilatura con lino 15%. Tiro medio y cintura elástica ajustable con cordones. Bolsillos laterales ocultos en costura. Pierna ancha.

Se confecciona en:

58% algodón

27% viscosa

15% lino

Que contiene al menos:

58% algodón reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Pantalón bombacho satinado set

En este caso, utilizarás el pantalón globo cuando debes ir bien elegante. Se trata de una prenda de tiro alto. Pernera abullonada acabada en puño elástico. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Composición

100% poliéster

Cómo podemos cuidar esta prenda

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Pantalón globo barrel zw collection

Ya tienes el modelo perfecto para esta temporada primaveral y estival. Es un pantalón confeccionado en mezcla de lyocell. Tiro medio con cintura elástica ajustable con cordones en interior. Bolsillos laterales ocultos en costura.

Exterior

62% liocel

32% viscosa

6% poliamida

cuidados

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Pantalón bombacho fluido

Si todavía quieres ir más exagerada y a la moda, entonces debes tener el pantalón con tejido principal confeccionado en hilatura de lyocell. Tiro bajo y cintura con elástico.

En este caso, está confeccionado en 100% liocel

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

La prenda ideal para el verano: pantalón globo

Pueden ser de tela satinada, terciopelo o metalizados, y funcionan tanto en looks clásicos como modernos.

Los pantalones globo son ideales para cuando empieza el calor. En este caso, puedes optar por unos pantalones de lino o algodón en colores claros, creando un conjunto cómodo y adecuado para actividades al aire libre.

Máximas combinaciones

Outfit de oficina

Combínalo con una camisa clásica y un blazer estructurado. Las bailarinas aportan comodidad sin perder elegancia.

Para un look más relajado, combina el vestido con unas botas altas o botines en tonos neutros. Estas combinaciones muestran cómo mantener un estilo coherente y elegante utilizando tendencias que ya están consolidadas.