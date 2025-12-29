Violeta Mangriñán publica un vídeo de una pareja robando en Maison Matcha: "Hay que ser sinvergüenza"

Violeta Mangriñán ha denunciado en sus redes sociales que ha sufrido un robo en una de sus tiendas de Maison Matcha. Todo ocurrió el pasado 24 de diciembre, fecha en la que una pareja fue captada por las cámaras robando una camiseta «con un descaro alucinante», tal y como narra la propia influencer. «La novia lo tapaba y él tan tranquilo la robaba. Tenemos las imágenes y las voy a subir tapándoles las caras, pero voy a denunciarles y, por supuesto, no volverán a pisar Maison Matcha», comenzaba a decir.

Mostrándose completamente indignada, la creadora de contenido señalaba que producir esas camisetas tenía un coste de 30 euros y que la actitud de los dos individuos señalados le había parecido intolerable. «Lo que más alucinante me parece es que cuando el novio roba, la novia lo tapa y se ríe. Y se quedan en el local. Yo le diría de todo y me iría pitando del local de la vergüenza si mi novio hace eso. Pero ella no, ella le dice róbala y se ríe. Qué rabia tengo», sentenciaba.

Historias de Instagram de Violeta Mangriñán. (Foto: RRSS)

Añadía que esta no había sido la primera vez que habían pillado a gente robando, algo que al final le estaba ocasionando ciertas pérdidas. «Es que no es una camiseta, es que día sí, día también, son velas, ambientadores y hasta libros de decoración. Y al final te plantas con 600 euros casi por local en robos. Me parece muy fuerte», expresaba.

A continuación, Violeta procedía a compartir el vídeo en el que se podía ver lo que ella misma había descrito anteriormente. «Ahí tenéis a la parejita de ladrones, a él con las manos en la masa robando y a ella riéndose. […] Hay que ser sinvergüenza», manifestaba.

Historias de Instagram de Violeta Mangriñán. (Foto: RRSS)

El giro inesperado del robo

Minutos más tarde de publicar su indignación ante lo ocurrido, Violeta Mangriñán regresaba a su perfil de Instagram para compartir su sorpresa de última hora. Y es que el ladrón que robó la camiseta se dejó una bolsa de El Corte Inglés en el local y habían podido conseguir sus datos personales. «Se llama Karma. ¿Ahora sabiendo que les hemos pillado, se les caerá la cara de vergüenza? Espero que vengan a por la bolsa y que paguen la camiseta. A todo esto, ella es maestra de educación infantil. Tiene coj*** la cosa», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Mangriñan (@violeta)

Señalaba que había podido hablar con ella y que le había asegurado que se reía porque estaba nerviosa y que esta misma tarde se pasaría a devolverla. No obstante, Violeta le explicaba que la camiseta no la quería y que le exigía que su pareja la pagase, algo que finalmente ha ocurrido. «Se ha presentado en Maison Matcha y la ha pagado. Pero no contento con robar, se ha puesto chulito con las trabajadoras. […] Se quejaba del precio de la camiseta, como si alguien le hubiese obligado a venir al local a robarla. También ha dicho que lo hizo por las risas y que ya me vale denunciar por una camiseta. Estoy segura de que la ha devuelto porque le hemos pillado, si no evidentemente no lo hubiera hecho. […] Me encantan los finales felices. Hasta nunca, ladrón», concluía.