Los historiadores lo confirman: los tacones altos se diseñaron originalmente para hombres y esta es la curiosa razón

Los tacones altos se diseñaron originalmente para hombres y esta es la curiosa razón que los historiadores lo confirman. Estos historiadores de la moda nos dan una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos explicaran algo que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial en estos momentos en los que todo puede ser posible. Pensar que los tacones fueron pensados inicialmente ante algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno.

Los expertos nos explican lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle será esencial. Hombres y mujeres visten de forma diferente, aunque en zapatos, quizás hay más uniformidad, sino que, en esencia, estaremos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días de transformación. Este elemento de lo más femenino podría tener un origen muy diferente del esperado, sobre todo si tenemos en cuenta la manera en la que fueron diseñados.

Lo confirman los historiadores

Los historiadores han confirmado algo que no todo el mundo sabe. El origen de unos tacones altos que hoy en día son un símbolo de la femineidad. Un detalle que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que cada elemento cuenta.

Si pensamos en el origen de los elementos que llevamos hoy en día, podremos estar ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, podremos empezar a ver desde un punto de vista diferente, a medida que descubramos el origen de este tipo de zapatos.

Los taconazos pueden salir de nuestro armario a toda velocidad cuando descubrimos que pueden ser obra de un diseño de lo más masculino. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Un cambio de tendencia que acabará siendo lo que nos ayudará a entender un poco mejor el origen de este tipo de productos que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

Los tacones se diseñaron para hombres

Los expertos de PiccolaShoes nos trasladan al origen de los tacones en un reciente artículo: «No sé quién inventó los tacones, pero todas las mujeres le debemos mucho”, dijo Marylin Monroe una vez. ¡Ella tenía razón! Los tacones altos son hoy en día un elemento indispensable del guardarropa femenino. Dependiendo del tipo y la altura del tacón, una mujer crea su imagen gracias a ellos: puede ser elegante y con clase en una celebración solemne, sexy y encantadora en una cita, o profesional y distinguida en el trabajo. Sea cual sea la ocasión, añaden encanto, feminidad e impulsan la confianza en uno mismo».

Siguiendo con la misma explicación: «Los hombres fueron los primeros en calzar zapatos de tacón . Estos eran carniceros en el antiguo Egipto. La razón era puramente práctica: no querían ensuciarse los pies al meterse en un charco de sangre. Por razones igualmente prácticas, desde el siglo XIII, los mongoles de Genghis Khan calzaban botas de tacón en los pies. Gracias a esto, los pies quedaban mejor inmovilizados en los estribos, lo que permitía una sujeción estable en las sillas de montar. Las primeras mujeres en subirse a la plataforma fueron mujeres venecianas en el siglo XV. Todavía no eran los típicos tacones, sino zapatos con una suela extremadamente gruesa. El nombre oficial de estos zapatos, diseñados para evitar que los vestidos de seda se empapen en las aguas de la laguna, es chopines . Una suela de corcho importado de España podía tener hasta 75 cm de altura. Sin embargo, era difícil caminar solas con ese calzado, por lo que las damas a menudo usaban los servicios de los sirvientes, apoyándose en sus hombros».

Este origen un poco macabro de los tacones pueden hacernos pensar en los usos de un calzado que hoy mayoritariamente es femenino, pero en sus días se usaba como herramienta de trabajo de los hombres. Es hora de conocer un poco mejor la manera en la que podremos empezar a usar un tipo de elemento que tiene su origen en un complemento práctico masculino. Hoy en día el uso de los tacones es muy diferente de esos inicios en los que servían para efectos prácticos de los hombres, ahora es un elemento de lo más femenino que define el look más elegante de una mujer que apuesta por ellos y se siente bien al calzarlos.