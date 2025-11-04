Violeta Mangriñán paga 10.000 euros en multas de tráfico al Ayuntamiento de Madrid: "Me río por no llorar"

Malas noticias para Violeta Mangriñán. Después de llevar instalada en Madrid más de ocho años, la influencer ha compartido con sus seguidores que se ha visto obligada a pagar al Ayuntamiento de Madrid 10.000 euros en multas de tráfico. «¿Puede terminar ya el día de hoy? He tenido que pagar la friolera de 10.000 euros en multas de tráfico. […] La mitad son intereses por demora. Resulta que me estaban llegando al primer piso en el que viví en Madrid y nadie me lo notificó hasta hace tres meses», escribía en su perfil oficial de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones generaron un gran revuelo entre sus seguidores, y después de recibir mensajes de todo tipo, la creadora de contenido ha querido aclarar más aún la situación a la que se ha tenido que enfrentar en las últimas horas. «Os veo preocupados y no me consuela, porque muchos me habéis escrito para contarme que os ha pasado igual o incluso peor. No me consuela saber que no soy la única», explicaba.

Violeta Mangriñán. (Foto: Instagram)

«He tenido suerte porque muchos me habéis dicho que os han ido embargando poco a poco la cuantía, y yo he podido enfrentarla de una y dejar de generar intereses», señalaba. Añadía que a pesar de la desorbitada cifra que ha tenido que pagar, continúa manteniendo todos sus puntos del carnet de conducir y que todo había ocurrido por pasar por la zona de Madrid Central. «Yo siempre he vivido en las afueras y cojo el coche para todo. Es por ello por lo que la mayoría de las multas son por meterme en Madrid Central y aparcar sin poder hacerlo», contaba.

«Evidentemente, me río por no llorar. La culpa es mía. No me he quejado porque no sea culpa mía. Simplemente que muchas de estas cosas se podían haber evitado habiéndome enterado de donde estaba recibiendo las multas. Encima me llegaban a dos domicilios distintos», sentenciaba. Para terminar, comentaba que muchas de estas penalizaciones también las habría cometido Fabio, su pareja, ya que suele coger de manera habitual su coche. «Nada, no os preocupéis que ya está pagado. Soy tonta. Y otra cosa no, pero aprender de esto aprendo. Yo de mis errores suelo aprender a la primera», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que Violeta haya podido hacer frente a esta cuantiosa multa sin fraccionarla ha vuelto a poner de manifiesto la buena situación económica de la que dispone. En varias entrevistas, la valenciana se ha definido como una persona millonaria gracias a la carrera como influencer que se ha labrado y sus proyectos televisivos. De hecho, durante su presencia en el programa de David Broncano, confesó que tenía un patrimonio valorado en más de un millón de euros, aunque en dinero en el banco, esta cifra disminuía. No obstante, es evidente que lleva una vida de lujos que no pasa desapercibida de cara a los internautas.