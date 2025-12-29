Topuria y Rosalía, ¿más que amigos?: estas son las nuevas claves que desvelan la relación que tienen

Rosalía se encuentra en uno de los momentos cumbre de su carrera. El lanzamiento de su último álbum, LUX, que aúna exitosos temas como La Perla o Berghain, ha roto todos los récords y le ha reportado incontables alegrías. Todo esto llega en una época tranquila en el plano sentimental después de sus relaciones fallidas con C. Tangana, Rauw Alejandro y sus vinculaciones con Emilio Sakraya o Jeremy Allen White. En la otra cara de la moneda está Ilia Topuria, que, tal y como él mismo ha contado a través de su perfil en redes sociales, está atravesando una época complicada por problemas que afectan a su esfera privada y que le han hecho frenar en seco su carrera como deportista. Unas complicaciones estrechamente vinculadas a su proceso de separación de Giorgina Uzcategui.

Sin embargo, son incesantes los rumores que apuntan a que ambos podrían estar viviendo una nueva ilusionante etapa como pareja en ciernes, que sería un revulsivo para Ilia y un motivo más de celebración para la catalana. ¿Serán Rosalía y Topuria la pareja sorpresa del 2026?

Rosalía por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido esta misma mañana en el programa Espejo Público desde el que han asegurado que los rumores no se rigen con la realidad de la situación. Lorena Vázquez, colaboradora del matinal de Antena 3, se ha pronunciado tajante sobre las habladurías y ha aportado una información clave que despejaría todas las dudas que sobrevuelan sobre la cantante y el luchador.

A pesar de que se habla de que estos últimos meses se han visto en ciertas ocasiones, la periodista mencionada ha indicado que, por su parte, «apuesta absolutamente cero» por una historia que vaya más allá de una bonita amistad. Además, ha revelado tajante que «Rosalía tiene su corazón en otros lugares». Una afirmación que no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre el estado sentimental de la estrella musical. «Yo creo que Rosalía tiene un lugar y una persona ahora y no es Ilia Topuria», ha apuntado siguiendo la misma línea argumentativa y sembrando aún más la duda.

Ilia Topuria en Madrid. (Foto: Gtres)

De la misma manera, ha deslizado que «Ilia Topuria se está recuperando de una ruptura que yo creo que va a traer mucha cola, que nos quedan por ver muchos capítulos». Se trata de un capítulo en la vida del luchador que recoge episodios muy desagradables, marcados por acusaciones y denuncias cruzadas y hasta un señalamiento por supuesta extorsión y presuntos malos tratos en el seno de los ya ex y, en este caso, mal avenidos. Pese a todo esto, que no hace más que enturbiar la figura de Topuria y de Uzcategui, Vázquez ha sido clara asegurando que cree «que es una relación que él todavía no ha superado».

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. (Foto: Gtres)

El vínculo entre Ilia Topuria y Rosalía

Es por todos sabido que entre el artista marcial mixto y la cantautora se conocen. Quizás la figura que les haya unido haya sido Omar Montes, que se ha definido como amigo de ambos en varias ocasiones. Tanto es así que, cuando nació el último vástago del de Pan Bendito, tanto Ilia como Rosalía posaron con él en una fotografía acompañada de un texto que desvelaba que iban a ser los padrinos del recién nacido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontes)

Pero esto no finaliza aquí, y es que las coincidencias entre ellos han sido más, especialmente en los últimos meses. Hace un tiempo, la de Barcelona fue vista apoyando al deportista en uno de sus compromisos profesionales sobre el ring. A esto se le suma que, tal y como se ha podido ver, han compartido espacio y tiempo en otros eventos sociales. La buena sintonía llegaría hasta tal punto que, desde algunos medios, se ha llegado a mencionar una posible quedada privada en el domicilio de él, tal y como recoge el portal Informalia.