Las lágrimas de Gloria Camila ante la venta de Montealto: "Es un cambio heavy"

Gloria Camila se ha enfrentado un día más a su pasado, y es que hoy ha podido comprobar de primera mano cómo ha quedado Montealto, la casa donde creció y en la que vivió alguno de los mejores y peores momentos de su vida. Una propiedad que se ponía a la venta tras la muerte de Rocío Jurado y que actualmente luce completamente irreconocible. De hecho, lo único que se mantiene en pie de la estructura original sería el muro de piedra que rodea la propiedad, mientras que el interior de la vivienda se ha modernizado por completo.

Gloria Camila en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Es más, la casa levantada sobre unos 3.000 metros cuadrados de terreno se vende actualmente por nada menos que 12 millones de euros. Unos 20 años de historia que marcaron para siempre al clan de los Mohedano y que han conseguido remover a Gloria Camila por completo. Sobre todo, porque la joven ha podido presenciar desde plató varias imágenes de algunos de los mejores momentos que se han vivido dentro del hogar «de la más grande».

Montealto, la mítica casa de Rocío Jurado, irreconocible tras una reforma integral

Por ejemplo, su presentación ante los medios junto a José Fernando en el porche de la casa cuando eran apenas unos niños y acababan de llegar a España. Instantáneas que han conseguido emocionar a la joven presente en el plató de El tiempo justo. Y es que fue en ese mismo lugar, donde la Jurado comunicaba años después la triste noticia de su enfermedad y daba su último aliento. Sin embargo, a día de hoy la estructura ya no es la misma, y es que las formas redondeadas de la piscina exterior original, han dado paso a líneas rectas con un moderno cenador de obra.

Rocío Jurado y Ortega Cano en su casa. (Foto: Gtres)

De igual modo, la escalera de caracol que unía los dos piso principales también ha cambiado por completo, dejando de tener el protagonismo que solía tener en su época. Por no hablar del salón, que ha dejado de ser una zona repleta de recuerdos, a un espacio diáfano con chimenea.

Gloria Camila, emocionada al ver cómo ha cambiado el hogar de su infancia

La piscina interior y el gimnasio tampoco tienen nada que ver, ya que ahora se han convertido en dos estancias completamente diferentes. Por último, ya no hay rastro alguno del tablao flamenco, uno de los rincones favoritos de «la más grande» y donde le encantaba pasar tiempo junto a sus seres queridos. Eso sí, en dicha estancia hay ahora mismo un cine, que espera a los próximos propietarios de esta lujosa vivienda.

Montealto, la casa de Rocío Jurado. (Foto: Gtres)

Con lágrimas en los ojos, Gloria Camila ha comentado con sus compañeros que la casa le parece «irreconocible». «Es un cambio heavy», asegura. «Entiendo el valor que tiene, pero ya no reconozco nada», ha explicado emocionada. «Yo pasé ahí mi infancia, estuve ahí desde que llegué pues hasta el día en que me fui…» Es más, ha remarcado que lo único que pide es que «quien la compre, la cuide». Y, pese a que ha intentado esconder las lágrimas, todos han notado que los ojos se le han puesto vidriosos. «Es la casa de mi infancia, pero no voy a llorar», ha concluido.