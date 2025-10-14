Violeta Mangriñán ha volado hasta Nueva York para asistir como invitada al desfile de Victoria’s Secret -la marca de lencería más famosa del mundo-. El show, que tendrá como protagonista a Karol G, se celebrará el próximo miércoles 15 de octubre a las 19:00 -hora de Estados Unidos-, equivalente a la 01:00 del jueves, 16 de octubre, en España. Aunque el desfile se puede seguir en directo desde el canal de YouTube de la firma, la influencer ha prometido a todos sus seguidores compartir cada detalle en sus redes sociales. De hecho, nada más aterrizar en la Gran Manzana, ha publicado la primera sorpresa: su cara a cara con Adriana Lima, uno de los ángeles de Victoria’s Secret.

De Telecinco al desfile de lencería más famoso del mundo

Hace unos días, Violeta hizo gala de su humor para anunciar que estaba invitada al desfile neoyorkino. La joven valenciana compartió un sobre rosa -el de la firma de lencería-, que comparaba con el rojo que recibió en Mujeres, Hombres y Viceversa, el programa de citas de Telecinco presentado por Emma García y en el que se dio a conocer por primera vez. Mediaset fue, sin duda, el puente de la influencer para conocer al público aunque, tras su paso por Supervivientes, su perfil dio un giro de 180 grados. De hecho, pasó de ser conocida por sus encontronazos televisivos a serlo por convertirse en un espejo en el que mirarse en el universo 2.0.

Violeta Mangriñán comparte su llegada a Nueva York de la mano de Victoria’s Secret. (Fotos: Redes Sociales)

A raíz de su paso por los Cayos Cochinos, las marcas se la rifaban hasta tal punto que ha colaborado con firmas de lujo. Es por ello que no es de extrañar que Victoria’s Secret haya contado con la valenciana para que asista al show de moda más conocido y esperado del mundo.

Mangriñán ha volado hasta Nueva York para vivir esta experiencia única dejando atrás en España a su familia, a sus hijas y su negocio, Maison Matcha. Durante estos próximos días, la creadora de contenido -cuya asistencia es por motivos laborales-, cumplirá uno de sus sueños. Sin embargo, nada más aterrizar, ya ha podido conocer en persona a una de las grandes protagonistas de este espectáculo: Adriana Lima.

«Llevo todo el viaje diciendo que solo quería ver a Adriana Lima. Llego al hotel -ubicado en el distrito de Brooklyn- y… ¿Quién estaba en la recepción? ELLA. ELLA. Ya me puedo volver a España. Mi cometido aquí ha finalizado», ha escrito en un vídeo junto a la modelo brasileña.

Violeta Mangriñán conoce a Adriana Lima, una de las modelos del desfile. (Fotos: Redes Sociales)

Además, plenamente consciente de lo que está viviendo, Mangriñán ha reflexionado sobre su encuentro con la maniquí, con la que también ha compartido un selfie. «La Violeta de 15 años está flipando. Es todavía más guapa en persona. Qué cutis. Qué cara. Qué todo. ¿Habrá notado que me temblaban hasta las manos? Muy fan, sí soy. Empieza bien el viaje», ha añadido.

Finalmente, la de Valencia también ha publicado cómo está viviendo esta experiencia, así como los regalos que ha recibido por parte de la firma de lencería o el hotel en el que pernoctará en las próximas noches.