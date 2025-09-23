Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer: en apenas unas horas, una de sus stories en Instagram ha revolucionado las redes y los medios digitales. Con su característico tono desenfadado y algo irónico, la influencer valenciana de 30 años ha contado que ha acudido a una notaría para dejar firmado su testamento. Y lejos de tratarse de una broma, la creadora de contenido lo ha explicado con cifras muy claras: el 45% de su patrimonio será para su hija Gala, otro 45% para su pequeña Gia y el 10% restante para su hermana, Lila.

Este reparto que ha llamado poderosamente la atención por un detalle que no ha pasado desapercibido: su pareja y padre de sus dos hijas, Fabio Colloricchio, no figura en el testamento. Al menos, no de momento. «Si nos casamos, habrá que cambiarlo», ha reconocido Violeta, dejando claro que, a día de hoy, su millonario patrimonio es y seguirá siendo exclusivamente suyo.

Violeta Mangriñán en un stories de Instagram. (Foto: RRSS)

La decisión abre un debate que ella misma ha verbalizado en varias ocasiones: la independencia económica dentro de su relación. Desde que comenzaron su historia de amor en 2019, tras conocerse en Supervivientes, tanto Violeta como Fabio han defendido tener economías separadas. Así ha sido y así seguirá siendo, incluso si en el futuro deciden darse el sí, quiero. «Mis casas son solo mías», recalcaba recientemente la influencer, al referirse a sus dos grandes inversiones inmobiliarias: la conocida Villa Fabioleta en Valencia, valorada en más de 800.000 euros, que vendió hace unos meses por un millón, y la nueva residencia familiar en Madrid, bautizada como Villa Canela.

Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok, Mangriñán ha sabido transformar su fama televisiva -primero en Mujeres y Hombres y Viceversa y después en Supervivientes-, en una exitosa carrera digital. Colaboraciones con marcas, proyectos empresariales como su cafetería Maison Matcha y su propio podcast han convertido a la joven en una de las creadoras de contenido más influyentes de España. «En patrimonio tengo más de un millón de euros», confesó hace un tiempo en La Resistencia, aunque puntualizó que su cuenta corriente no refleja la misma cifra.

Violeta Mangriñán en un desfile de moda. (Foto: Gtres)

Su pareja, Fabio, tampoco se queda atrás en cuanto a ingresos. El cantante italoargentino ha invertido en dos propiedades en Argentina y planea trasladar parte de su capital a España cuando llegue el momento. Además, sus proyectos musicales y las colaboraciones en redes contribuyen a la economía familiar, aunque como Violeta recuerda a menudo, su nombre no figure en ninguna de las escrituras de las casas que ella ha comprado.

En varias entrevistas, Violeta ha admitido que no descarta casarse con Fabio, aunque el tema de la boda siempre lo han tomado con calma. Mientras tanto, ha querido dejar todo atado «por si acaso». Un movimiento que, además de proteger a sus hijas, vuelve a poner sobre la mesa su imagen de mujer independiente y empresaria que gestiona con firmeza cada paso de su vida. Que en su testamento no haya incluido a Fabio puede parecer un gesto frío, pero responde a una visión muy práctica de la influencer sobre cómo gestionar su dinero y el futuro de sus hijas. «Ale, si me pasa algo ya estáis al tanto», ha escrito en la story, acompañando el mensaje con un filtro cómico de ojos y labios enormes. «Si veis que no se cumple me hacéis una señal y vuelvo del más allá para hacer que se cumpla», ha añadido.