La reacción de Fabiola Martínez a la presentación oficial de Bertín a su hijo David

Fabiola Martínez por fin ha reaccionado a la portada el momento, en la que Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan al pequeño David. El hijo que tienen en común y que llegaba al mundo hace apenas un año y medio. Una decisión que ha sorprendido a muchos, ya que el artista ha pasado de poner en duda su paternidad, a posar junto al niño. Una forma de «normalizar la situación», tal y como mismo explicaba. Además, a esto se suman las especulaciones que han surgido sobre el dinero que pueden haberse embolsado con la exclusiva.

Pero, ¿qué opina al respecto Fabiola? La exmujer de Bertín, y madre de sus dos hijos, ha querido mantenerse al margen en todo momento. «No tengo nada que decir», ha sentenciado de manera contundente. «No tiene nada que ver conmigo», asegura en el programa Vamos a ver.

Captura de Fabiola Martínez. (Foto: Telecinco)

De hecho, hace un tiempo pedía encarecidamente que no se la relacionase con las polémicas protagonizadas por Osborne, ya que ella había seguido adelante con su propio camino. «Bertín es el padre de mis hijos, lo que él hace o deja de hacer yo no tengo por qué saberlo», sentenciaba molesta cuando le sacaban el tema. «Mi vida, ¿tú sabes cuánto trabajo he hecho yo para tener mi propio camino? Mucho, mucho», señalaba desvinculándose por completo de este drama.

Sin embargo, eso no quita que la noticia del embarazo de Gabriela la pillase totalmente por sorpresa, y más teniendo en cuenta que Martínez mantiene una gran relación con Bertín por el bien de la familia que tienen en común.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom)

Así reaccionaba Fabiola al embarazo de Gabriela Guillén

«Somos amigos y yo creo que lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida, venga como venga. Hay un vínculo que quizás ahora lo ve así de esta manera, pero no se sabe», comentaba en su momento en el programa de Y ahora Sonsoles. Muy unida también a las hijas de Bertín, parece que ella vivió de cerca el impacto de la noticia dentro del clan, lo cual procuraba tomarse con humor. «Me eché a reír», se sinceraba sobre la reacción que tuvo ante el bombazo.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

«Creo que ha pecado de confiar en una forma de hacer las cosas que hasta ahora le había funcionado», opinaba al respecto. Del mismo modo, la modelo dejaba muy claro que ella jamás se atrevería a juzgar a nadie ni a cuestionar a Gabriela como madre.

De hecho, con el paso de los meses, Fabiola también ha «apoyado en cierta forma» la actitud de Gabriela, la cual entiende que ha hecho todo lo posible para proteger a su hijo. «Yo, si estuviera en su lugar, también protegería a mi hijo y haría lo posible porque esté bien», exponía la venezolana. «El Bertín que estuvo conmigo, te puedo decir cómo actuaba en determinados momentos y ni aún así acertaba».

De momento, parece que Martínez mantiene la misma postura, sin querer verse envuelta en medio de este «triángulo de las Bermudas», según llegaba a calificarlo ella misma. Mientras que, por otra parte, la reciente portada protagonizada por Osborne y Gabriela junto a su pequeño, ha dado pie a un nuevo e intenso debate en medio de una guerra mediática que no parece tener fin.