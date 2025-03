Fabiola Martínez acudió en la tarde de este jueves, 27 de marzo, a la Gala Benéfica organizada por la Fundación Soñar Despierto. El evento se llevó a cabo en el emblemático Hotel Westin Palace de Madrid a las 19:30 horas, congregando a diversas personalidades comprometidas con la mejora de la calidad de vida de niños y jóvenes en situación de tutela. La Fundación Soñar Despierto, cabe destacar, tiene como misión principal acompañar y apoyar a la infancia tutelada, brindándoles oportunidades y recursos para su desarrollo integral. A través de programas de voluntariado y actividades educativas, la fundación busca transformar la vida de estos menores, promoviendo su integración social y ofreciendo herramientas para un futuro prometedor. ​

​Durante la gala, Fabiola Martínez se mostró radiante y cercana, atendiendo a los medios de comunicación presentes en el lugar. La empresaria fue preguntada por su actual situación sentimental, para lo que dijo con sinceridad: «Estoy muy bien sola y, de momento, no quiero estar con nadie». Una declaración acorde a las suyas propias de los últimos meses y que sigue reflejando su enfoque en el bienestar personal y profesional tras su separación de Bertín Osborne en 2021.

Fabiola Martínez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En relación con su hijo Kike, fruto de su matrimonio con Osborne, Fabiola compartió que el joven, quien cumplió 18 años recientemente, se encuentra bien y continúa siendo su principal prioridad. Kike nació con parálisis cerebral, y su madre ha sido una defensora incansable de su bienestar, impulsando iniciativas a través de la fundación que lleva su nombre para apoyar a familias en situaciones similares. En entrevistas anteriores, Fabiola ha abordado con honestidad los desafíos y aprendizajes que ha enfrentado desde el nacimiento de su hijo, destacando la importancia de la resiliencia y el amor incondicional. ​

Sobre el propio Bertín Osborne, Fabiola comentó que tiene previsto verlo en el programa Tu Cara Me Suena, que se estrenará próximamente en Antena 3. Este jueves, de hecho, se ha presentado la nueva edición del programa ante los medios de comunicación, siendo el artista el gran ausente de la convocatoria. Bertín, según ha revelado su hija Eugenia, el artista tenía una serie de exámenes médicos. En declaraciones a la revista ¡Hola!, la hija de presentador de Mi casa es la tuya ha explicado que Bertín no ha podido acudir a la presentación de la nueva temporada de Tu cara me suena debido a estos compromisos previos «que no podían ser reprogramados».

Fabiola Martínez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su intevención ante los medios de comunicación, Fabiola Martínez también fue preguntada por Gabriela Guillén. La venezolana fue clara al afirmar que nadie se la ha presentado. Este comentario se enmarca en un contexto mediático donde Guillén ha ganado notoriedad debido a su relación con Bertín Osborne y las controversias legales derivadas de la misma, especialmente de su hijo en común. Cabe destacar que, en entrevistas anteriores, Fabiola ha mostrado empatía hacia Guillén, señalando que, de encontrarse en su situación, también haría todo lo posible por proteger a su hijo. ​