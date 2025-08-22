Pablo Motos ha celebrado un auténtico cónclave antes de su vuelta al cole. El presentador ha convocado a cuatro de sus personas de confianza de El Hormiguero antes de arrancar la nueva temporada televisiva -que cumple en la pequeña pantalla un aniversario redondo- en un conocido restaurante de Jávea, donde se han dado un auténtico homenaje gastronómico. Para poner el broche de oro a sus vacaciones -y también, por qué no, celebrar los datos de audiencia del espacio en el que está al frente con respecto a su competencia-, el comunicador y su mujer, Laura Llopis se han reunido con Juan Ibáñez -Trancas-, Damián Mollá -Barrancas- y Jorge Marron. «Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero», ha escrito junto a una imagen con el resto del equipo, con los que reafirma su buena relación.

El late show de Antena 3 -que cerró la temporada con un 15,3% de cuota de pantalla frente al 13,5% de La Revuelta- se ha consagrado como uno de los favoritos de la audiencia. Su picardía, sus entrevistas y su humor ha conquistado a la audiencia que, de lunes a jueves, eligen este espacio para terminar el día en familia.

Precisamente, Pablo Motos ha reunido a su segunda familia para poner el broche de oro a sus vacaciones -en las que no han faltado las aventuras-. El presentador ha disfrutado de un tradicional arroz con conejo en un conocido establecimiento de Jávea, donde se relaja antes de volver a reencontrarse con los telespectadores. Y no lo ha hecho solo, sino que a este homenaje le han acompañado sus compañeros y amigos de programa.

Aunque ninguno de los comensales ha revelado el local en el que han degustado un suculento arroz, LOOK ha descubierto que se trata del restaurante Tencall, especializado en arroces y paellas, y uno de los favoritos de Motos de la zona alicantina ya que no es la primera vez que acude este verano.

Han sido los propios trabajadores del local los que han destapado que este cónclave se ha realizado en una de sus salas. «Los queridos representantes del programa El Hormiguero. Un auténtico honor haber recibido en nuestro restaurante El Trencall a parte del equipo que, de lunes a jueves, nos entretiene y nos hace felices con su humor, ingenio y creatividad. Gracias a Pablo Motos, a las inseparables hormigas Juan Ibáñez y Damián Mollá, y al gran Marron, que cada noche nos sorprende con la ciencia de una forma espectacular. Y, aunque no salga en la foto, un especial reconocimiento a Laura Llopis, pieza clave e imprescindible en el programa. Un día muy especial para nosotros. ¡Gracias de corazón por habernos elegido!», han escrito desde las redes del restaurante.