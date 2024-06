La amistad de Pablo Motos y Will Smith: de su gran sintonía a sus proyectos profesionales fallidos

Para entender el origen de la amistad entre Pablo Motos y Will Smith hay que remontarse 15 años atrás, cuando el actor de Hollywood visitó el plató de El Hormiguero y se quedó fascinado por el negocio que hay alrededor del presentador. Pablo Motos le recibió con los brazos abiertos. Fue el principio de una historia que se mantiene en la actualidad.

A pesar del incidente que Will Smith tuvo en los Oscar 2022, no ha dejado de trabajar y su carrera sigue en ascenso, tanto que hace una semana regresó a Antena 3 para presentar Dos policías rebeldes, su nuevo largometraje. «Mírame, soy el hombre más feliz de la Tierra», le dijo Pablo Motos cuando entró en su estudio de grabación. Lo cierto es que entre ellos hay una química especial, pero no todo les ha salido bien.

Pablo Motos y Will Smith en 'El Hormiguero'.

A pesar de haber una gran sintonía entre ellos, no lograron que el proyecto profesional que tenían en común saliera adelante. El presentador y el artista crearon una empresa que intentaron llevar a un conocido medio de comunicación estadounidense. La idea era buena, aunque lamentablemente no llegó a buen puerto.

El proyecto de fallido de Pablo Motos y Will Smith

Fue el propio líder de El Hormiguero el que dio un paso adelante para contar su aventura profesional con Will Smith. «A él le fascinó el programa y le fascinaba la idea de un entretenimiento muy loco, visto desde el show americano que es siempre monólogo, entrevista y actuación musical», declaró al respecto. Por eso pensaron en trabajar juntos, así que crearon un programa que prometía ser la revolución de la temporada.

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

«Estuvimos a punto de venderlo a la NBC, antes del Saturday Night Live, pero tenían muchas reservas porque los muppets (las marionetas de las hormigas Trancas y Barrancas) se relacionan con lo infantil y se acabó». El presentador se encontró con un gran obstáculo que no pudo superar: la cultura americana. El público no iba a terminar de entender que dos muñecos fueran parte de un programa aparentemente serio.

Las hormigas eran aquello que les diferenciaba de la competencia, pues de un momento a otro los programas en EEUU empezaron a hacer un contenido similar a la idea que tenían Pablo y su socio . «Había un elemento que les gustaba mucho, que era la ciencia. De repente en todos los programas de Estados Unidos empezaron a hacer ciencia y nuestro hecho diferencial se fue a la porra y ahí quedó el proyecto».

Una amistad duradera y sincera

A pesar de todo, Will y Pablo continuaron siendo amigos. Según cuentan, conectaron nada más conocerse, por eso se han visto muchas veces fuera de los platós de televisión. En 2021, el presentador de Antena 3 explicó: «Ha venido siete veces y nos hemos visto alguna vez en otros sitios, somos amigos de verdad».

La química entre ellos quedó patente hace unos días, cuando el artista de Hollywood regresó a El Hormiguero con una formidable sonrisa. En 14 días, el Smith tenía previsto estar en ocho países diferentes para dar publicidad a su proyecto, pero su parada en España era especial.

¿Están contando la verdad? Pablo Motos y Will Smith enfrentados en el duelo de estrategia mental e imaginación de Trancas y Barrancas 😬 #WillSmithEH pic.twitter.com/jr0XZZ2ysF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 29, 2024

«Parece que siempre digo lo mismo, pero creo que esta es la mejor película de toda la saga hasta ahora. Tiene mucha comedia y la química entre Martin Lawrence (el otro protagonista) y yo es casi tan fuerte como la química entre tú y yo», le dijo el actor a su compañero.

Martin Lawrence con Will Smith.

Han pasado los años y no han perdido el contacto, a pesar de que ambos tienen agendas muy exigentes. Cada uno en su profesión, pero los dos son estrellas cargadas de compromisos. Eso sí, siempre hay espacio para una buena charla entre amigos.