Está siendo un verano atípico y complicado para la Reina Sofía debido a la situación de su hermana, la princesa Irene de Grecia. A la madre del Rey Felipe VI solamente la hemos visto en una ocasión en el Palacio de Marivent, durante la tradicional recepción a las autoridades y representantes de la sociedad balear el pasado 4 de agosto. Una cita a la que también asistieron la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Doña Sofía viajó a Palma para este acto y volvió después a Madrid para estar al lado de su hermana, cuya salud se ha ido deteriorando en los últimos tiempos. Según algunas fuentes, los médicos han recomendado a la princesa Irene que no haga viajes y por eso doña Sofía ha decidido renunciar a su estancia veraniega en Mallorca -lugar que por cierto adora-, para estar al lado de su hermana. La relación entre la madre y la tía del Rey Felipe VI es muy estrecha, de hecho, Irene de Grecia ha sido una figura esencial en la vida de doña Sofía, sobre todo, en los momentos más difíciles. Ahora le ha tocado a ella devolverle todo este apoyo incondicional a lo largo de los años.

Irene de Grecia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Debido a que la princesa no es miembro de la Familia Real, no hay información concreta sobre su estado, ni se espera que en ningún momento se ofrezcan detalles. No obstante, algunas fuentes entre las que se encuentra la periodista Mariángel Alcázar sí que han revelado que la princesa está estable, aunque su situación es delicada pero no alarmante. Por eso los médicos le han recomendado que no viaje.

El equipo que vela por su estado

Irene de Grecia lleva varias décadas residiendo en Zarzuela, donde mantiene un perfil discreto e intenta no llamar la atención. Es allí donde un equipo de profesionales está pendiente en todo momento de su estado y le ofrece todos los cuidados y atenciones necesarias.

Doña Sofía y su hermana la princesa Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Según la periodista Pilar Eyre, son varias las enfermeras que velan por su bienestar y, además, la princesa recibe la visita de sacerdotes tanto católicos como ortodoxos. Por supuesto, a su lado siempre está su hermana, la Reina Sofía, que solamente se ausenta en el caso de tener que asistir a algún compromiso oficial. También las infantas Elena y Cristina suelen visitar a su tía de manera frecuente.

Aunque no hay mucha información sobre quiénes están al cargo de los cuidados que recibe la princesa, sí que hay constancia de quién es el responsable médico del Palacio de la Zarzuela. Se trata de Juan Manuel Martínez Pérez. Él ha sido los últimos años el facultativo que se ha ocupado de la Familia Real. Sus cuidados han sido esenciales a lo largo del tiempo, sobre todo, durante la pandemia.

Irene de Grecia,en las inmediaciones de la clínica Ruber de Madrid. (Foto: Gtres)

En junio 2018 fue nombrado jefe del servicio médico de la Casa del Rey, aunque llevaba trabajando en palacio mucho tiempo. Antes de eso, el responsable de la salud de la familia real era el especialista en medicina preventiva Miguel Fernández Tapia-Ruano, que fue ascendido a General Brigada del Cuerpo Militar de Sanidad y pasó a incorporarse a la coordinación médica de misiones militares en el exterior.