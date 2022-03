La realidad supera la ficción en algunas ocasiones. La última ha tenido lugar durante la celebración de los premios Oscar 2022. Galardones que han hecho historia debido a un incómodo momento protagonizado por Chris Rock y Will Smith. El humorista que, era el encargado de conducir la prestigiosa gala, hizo una broma sobre la estética de la mujer del actor. Algo que no sentó nada bien a la propia Jada Pinkett, quien puso un gesto de desaprobación. Sin embargo, fue el intérprete quien se levantó de su asiento, muy decidido, mientras se dirigía al escenario donde se encontraba Rock. Sin esperárselo, el humorista recibió una bofetada de Smith en pleno directo. Situación que ha generado una gran controversia en todo el mundo.

Pablo Motos, amigo de Will Smith, ha querido comentar lo sucedido en el mítico Teatro Dolby de Los Ángeles. Lo ha hecho durante la emisión de la primera entrega de El Hormiguero de esta semana, que ha tenido como protagonista a Juana Acosta. Después de charlar con la actriz que ha acudido a presentar su último trabajo, el film Llegaron de noche, el hilo conductor del espacio ha dado su opinión sobre la polémica.

«Es un tema muy delicado. Yo entiendo que yo soy amigo de Will Smith y cualquier cosa que diga, de entrada es sospechosa. A ver, si tu ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles», ha comenzado diciendo Pablo Motos. «Desconocemos si entre él y Chris Rock ya había tensiones de antes, que parece que sí. Desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer por la alopecia y cómo le puede estar afectando eso a su salud mental y a su relación de pareja. Desconocemos lo alterado que puedes estar una noche en la que después de toda una vida luchando, por fin parece que te van a dar un Oscar. Y, aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte», ha añadido reflexivo.

El presentador ha reconocido que el acto de Will Smith ha sido un «arrebato» y una «cagada». «Lo que yo os puedo contar de Will es probablemente una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida. Es cualquier cosa menos una persona violenta que lo único que quiere es que todo el mundo de su alrededor esté feliz y que, además de un talento incuestionable, Will Smith tiene un corazón de oro y, seguramente ese corazón fue el que le traicionó anoche. El que esté libre de meter la pata que tire la primera piedra», ha finalizado.

El presentador y el ganador al premio Oscar como mejor actor gracias a la película El método Williams -ficción por la que también ganó el Globo de Oro-, tuvieron una gran conexión nada más conocerse. De hecho, el propio Pablo Motos definió su amistad como «el golpe de suerte que le cambió la vida». La primera vez que Will acudió a divertirse al programa de las hormigas le fascinó la idea de un “entretenimiento muy loco”, por lo que conectó enseguida con Motos. Ambos se dieron cuenta de todo lo que tenían en común. «Yo le dejé dirigir. Él es mucho mejor que yo en todo. Él sabe incluso cuándo hay que hacer un chiste», contó Pablo en El sentido de la birra de Ricardo Moya.

La amistad fue más allá y durante la tercera entrevista en la que coincidieron, se unieron de manera profesional. «Hicimos una empresa y estuvimos a punto de vender el programa», reveló el también locutor de radio. Inclusó añadió que le faltó muy poco para vender la idea en la NBC, aunque finalmente se fue a “la porra” y el proyecto que crearon juntos no llegó a más.

La enfermedad de Jada Pinkett

Jada Pinkett que ha hecho una vez más gala de su habitual discrección no se ha pronunciado de lo sucedido en los premios Oscar. En 2018 Pinkett confesó la enfermedad que padece y motivo por el cual lleva la cabeza completamente rapada.

Dio a conocer esta dolencia en Red Table Talk, un programa en el que estuvo acompañada por su madre -presentadora por aquel entonces- y su hija. En la distendida conversación, la mujer de Will Smith reveló qué zona del cuerpo era la que menos le gustaba. «Mucha gente me ha estado preguntando por qué llevo tantos turbantes. Bueno, he tenido problemas con la caída del cabello y déjame decirte que fue terrorífico», explicó con total naturalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith)

Jada explicó que los médicos que tratan su problema no encuentran el origen del motivo de su alopecia. “Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no la tenía más», comentó dejando claro que esta enfermedad no le afecta a su bienestar físico, pero sí a su estado de ánimo.

La última aparición de Will Smith en El Hormiguero

Will Smith ha acudido al programa presentado por Pablo Motos en varias ocasiones. Cada vez que tiene la oportunidad, el actor no duda en promocionar sus proyectos profesionales en El Hormiguero, espacio en el que se siente cómodo y se divierte, tal y como él mismo ha llegado a confesar cada vez que ha pisado el plató. Gracias a estas constantes intervenciones, el presentador y el actor ha forjado una amistad que va más allá de la pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

El pasado 20 de enero fue la última vez que se convirtió en la estrella del programa que se emite en Antena 3 de lunes a jueves. Por aquel entonces, Will mostraba su lado más vulnerable al presentar su propia autobiografía en la que narra varias experiencias que ha vivido a lo largo de su vida.

Si hay algo que caracteriza al conocido intérprete, además de su extensa trayectoria profesional, son sus reflexiones, reflexiones que comparte también a través de sus redes sociales donde reúne ya más de sesenta mil followers.