Un año más, la gala de entrega de los Premios Oscar ha estado cargada de momentos inolvidables y anécdotas, pero también de alguna que otra polémica que se ha convertido en trending topic en las redes sociales. Una ceremonia que se ha dividido en dos partes, con una primera minigala que no se ha emitido en directo y que ha estado presentada por Josh Brolin y Jason Momoa, en la que se ha hecho entrega de galardones como el de Mejor Cortometraje de Animación, que ha recaído en El limpiaparabrisas, de los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

Las presentadoras de esta edición han sido Amy Schumer, Wanda Sykes, y Regina Hall, que no han dejado de hacer bromas y aportar un toque de humor durante toda la gala. Es más, al principio han ironizado sobre que las han contratado a ellas tres por el mismo precio de un hombre y han cerrado la gala ataviadas con pijamas, dando instrucciones a la audiencia de que había llegado el momento de irse a la cama. Durante la ceremonia no han faltado los chistes, como los ‘premios de consolación’ que han entregado a Javier Bardem, o las palabras de Kim Kardashian que le han dedicado a Judi Dench.

Han sido muchas las anécdotas de la ceremonia pero, sin lugar a dudas, la bofetada que Will Smith ha propinado a Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre el corte de pelo de su mujer se ha llevado la palma. Un hecho que ha desconcertado a la audiencia y al propio Chris Rock, que se ha quedado atónito ante los insultos del ganador del premio a Mejor Actor Protagonista y la torta que le ha dado. No ha sido Will Smith el único que ha sido ‘víctima’ del peculiar sentido del humor de Rock, sino que también ha puesto el foco en Penélope Cruz y Javier Bardem, bromeando sobre que si él se llevaba el Oscar y ella no, podría ser un problema entre la pareja. Algo que, finalmente, no ha ocurrido.

No obstante, la gala ha contado con momentos inolvidables. Por ejemplo, el mensaje a los afectados por la situación de Ucrania, en el que desde la Academia pedía a todos que ayudaran con lo que les fuera posible, ya que la situación es crítica. En referencia a esto, no han faltado los guiños al país damnificado por el conflicto, con muchos lazos azules en apoyo a los refugiados o chapas con la bandera de Ucrania. De la misma manera, en algunos discursos también se ha hecho referencia a la situación, como ha sido el caso de Mila Kunis, actriz de origen ucraniano precisamente.

Muy emotivo ha sido también el recuerdo a todos los fallecidos a lo largo de este último año, como Jean Paul Belmondo, Betty White, Olympia Dukakis o Halyna Hutchins, que perdió la vida en un accidente durante el rodaje de la última película de Alec Baldwin.

No han faltado los homenajes a algunas de las películas más míticas de la historia del cine, como Pulp Fiction, con baile de Uma Thurman y John Travolta incluido o El Padrino, que celebra este año un importante aniversario. Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert de Niro han recibido una gran ovación cuando han salido al escenario.

Imposible no mencionar la impresionante actuación de Billie Eilish y Finneas O’Connell, ganadores del Oscar a Mejor Canción Original por la banda sonora del último filme de James Bond, así como la colorida participación de Luis Fonsi, Becky G y otros rostros destacados en uno de los temas de Encanto.

El colofón ha venido de la mano de Lady Gaga, que ha aparecido en escena cuando ya no se la esperaba -se ha criticado mucho que no se la haya nominado por su papel en La casa Gucci-, vestida con un esmoquin de pailletes y junto a Liza Minelli. Ellas han sido las encargadas de anunciar el premio más esperado de la noche, el de Mejor Película, que ha recaído en Coda, uno de los filmes más emotivos de la temporada y que no estaba en las quinielas iniciales de favoritos.